LGS 2021 sınav tarihi araştırılmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından LGS sınavına girecek olan adaylar "Lise giriş sınavı ertelenir mi? " , "LGS 2021 ertelendi mi?" konularını araştırmaya başladı. İşte, LGS 2021 sınav tarihi

LGS 2021 ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav 6 Haziran Pazar günü uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2021 sınavının tarihinin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Liselere Geçiş Sınavı için sınav merkezleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak.

LGS NEDİR?

LGS, Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği bir sınav formatıdır. Açılımı Liselere Geçiş Sınavı olan bu sistem, daha önceden var olan TEOG sınavının yerine gelmiştir. LGS, PISA ve TIMS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme baz alınarak oluşturulur. Temelde beceri ve mantık yeteneğini ölçen bir sınav türüdür.

Sınavda beklenen başarıyı gösteren öğrenciler Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi gibi pek çok farklı liseye yerleşebilir. Sınavda hedeflenen başarı eşiğini geçemeyen öğrenciler ise adrese dayalı okul tercihinde bulunarak merkezi sınav sistemi ile öğrenci almayı kabul etmeyen okullarda eğitim görebilirler. Sınava girmek Milli Eğitim Bakanlığı tarafında zorunlu tutulmamaktadır.

