Lise öğrencileri birbirine girdi! Çevredekiler kavgayı ayırmak yerine film gibi izledi

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan lisenin iki öğrencisi arasında, Mimar Sinan Parkı içerisinde tartışma çıktı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İki lise öğrencisi birbirine yumruklarla saldırırken çevredeki öğrenciler ile vatandaşlar, kavgaya müdahale etmek yerine kavgayı film izler gibi izledi.

KAVGAYI KAYDA ALDILAR

İki lise öğrencinin kavgası ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Dakikalarca kavgayı izleyen kişiler daha sonra kavga eden iki lise öğrencisine müdahale etmeye başladı.

(İHA)

