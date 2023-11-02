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Lise öğrencisini 'Okulunu biliyoruz' diyerek korkuttu! Evdeki altınları alıp götürdü... 200 bin lira değerinde

02.11.2023 17:38 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da, kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, 'Kimlik bilgilerin elimizde, okulunu biliyoruz' diyerek korkuttuğu lise öğrencisi F.Y.'yi (16) evlerindeki 200 bin liralık ziynet eşyasını istediği yere getirtip alarak dolandırdı.

Lise öğrencisini 'Okulunu biliyoruz' diyerek korkuttu! Evdeki altınları alıp götürdü... 200 bin lira değerinde

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ailesiyle oturan F.Y. adlı kızı arayıp, savcı olduğunu söyleyen kişi, adının bir soruşturmaya karıştığını, evdeki ziynet eşyalarını kimseye söylemeden getirmesi gerektiğini belirtti. Öğrenci F.Y., kendisini arayan şüpheliye inanıp evden aldığı ziynet eşyalarını söylenen yere götürdü. Kızlarının evdeki altınları alıp gittiğini anlayan ailesi, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polislerin aradığı F.Y. eve döndü.

EVDEKİ ALTINLARI ARAYAN KİŞİNİN İSTEDİĞİ YERE BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ

Kendisini savcı olarak tanıtan kişinin arayıp, 'Kimlik bilgilerin elimizde, okulunu biliyoruz' diyerek korkuttuğu anlatan F.Y., evdeki altınları da bu kişinin istediği yere bıraktığını söyledi. Olayla ilgili aile şikayetçi olurken, polis dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

"150-200 BİN LİRALIK ALTIN GİTTİ"

Halası Sema Şan, F.Y.'nin telefonda korkutulup dolandırıldığını ifade ederek, "Arayan kişi, 'Biz senin hangi okulda okuduğunu öğrendik' deyip korkutuyor. Çocuk da paniğe kapılıyor. Ailesinin babasının biriktirdiği paraları alıp, götürüyor. Oradan işte dolandırılıyor. Kendisini savcı diye aramışlar. Sanırım 150-200 bin liralık altın gitti. Babasının birikmiş parasını geri getirmiş" dedi. (DHA)

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dolandırıcılık Kütahya

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