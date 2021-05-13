Lise ve ortaokul sınavları iptal mi? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, sınavlar yüz yüze mi olacak?

Tam kapanma uygulaması sürecinde yüz yüze eğitim ve sınavlara bir süre ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler okul sınavlarının ne zaman olacağını ve yüz yüze mi online şekilde mi gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki ortaokul ve lise sınavları ne zaman olacak?

ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ? SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınavlar ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, resmi sosyal medya hesabından konu ile alakalı paylaşımda bulundu ve ''Gençler selam! Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın...'' dedi.

ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

1) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 ve 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır.

2) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs ve 18 Haziran 2021 tarihleri arasında bulundukları ilden farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.