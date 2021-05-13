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Lise ve ortaokul sınavları iptal mi? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, sınavlar yüz yüze mi olacak?

13.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler ve veliler sınavlar olacak mı, lise ve ortaokul sınavları iptal mi sorularının yanıtını merak ediyor. Tam kapanma uygulaması sürecinde yüz yüze eğitim ve sınavlara bir süre ara verilmişti. Peki ortaokul ve lise sınavları ne zaman olacak? Lise ve ortaokul sınavları iptal mi, sınavlar yüz yüze mi olacak? İşte yanıtı...

Lise ve ortaokul sınavları iptal mi? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman, sınavlar yüz yüze mi olacak?

Tam kapanma uygulaması sürecinde yüz yüze eğitim ve sınavlara bir süre ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler okul sınavlarının ne zaman olacağını ve yüz yüze mi online şekilde mi gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki ortaokul ve lise sınavları ne zaman olacak?

ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ? SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınavlar ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, resmi sosyal medya hesabından konu ile alakalı paylaşımda bulundu ve ''Gençler selam! Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın...'' dedi.

ziya-selcuk-twitter

ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

1) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 ve 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır.

2) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs ve 18 Haziran 2021 tarihleri arasında bulundukları ilden farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.

3) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

5) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.

MEB bunun yanında bir son dakika açıklaması yaparak, ''17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

MEB'den sınavlar ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu maddeler yer aldı:

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek bir sınav yapılacaktır.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, ilk dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla beraber diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece ilk dönem notları ile değerlendirilecektir.


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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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