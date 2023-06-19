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Liseli kız intihar girişiminde bulundu, anlattıkları dehşete düşürdü! Cinsel istismar, tehdit, şantaj... Tam 1 yıldır sürüyormuş

19.06.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 17 yaşındaki Ş.İ. adlı liseli genç kız, cumartesi günü Malabadi Köprüsü’nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Ş.İ., ifadesinde 1 yıldır liseden arkadaşının cinsel istismar, tehdit ve şantajına maruz kaldığını iddia etti. Genç kızın ifadesi üzerine, şüpheli Faysal A.(19) gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Faysal A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Liseli kız intihar girişiminde bulundu, anlattıkları dehşete düşürdü! Cinsel istismar, tehdit, şantaj... Tam 1 yıldır sürüyormuş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan lise 4’üncü sınıf öğrencisi Ş.İ., cumartesi günü kırsal Malabadi Mahallesi’nde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü’nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CİNSEL İSTİSMAR, ŞANTAJ, TEHDİT...

Tedavisinin ardından Ş.İ. ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı Faysal A.’nın cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti.

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TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Faysal A. gözaltına alındı. Bütün suçlamaları reddeden Faysal A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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