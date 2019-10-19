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Liseli öğrenciler staj için Avrupa yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Liseli öğrenciler staj için Avrupa yolunda

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Elektrik Tesisatçılığında Avrupa Stajı" projesi kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj görme hakkı kazandı.

Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliğinin 2019 yılı teklif çağrısı döneminde Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sunulan "Elektrik Tesisatçılığında Avrupa Stajı" projesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Proje, Hayat Boyu Öğrenme ve Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından desteklemeye değer projeler içerisinde yer aldı.

Temel düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerin katıldığı ülkeler arası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılan hareketlilik faaliyetine, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından toplam 20 öğrenci katılacak.

- "Öğrenciler yerinde uygulama şansı bulacak"

Proje yürütücüsü Ufuk Cura, öğrencilerin yurt dışı ortakları olan İspanya ve Avusturya'da Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında farklı eğitim modelleri ve yöntemleri görüp inceleyerek yerinde uygulama şansı bulacaklarını belirtti. Cura, "Aynı zamanda farklı ülke ve kültürlerle tanışma şansı yakalayacaklar. 21 gün sürecek eğitimlerin tüm giderleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe edilmektedir. Eğitim sonunda öğrencilerimize sertifika verilecek. Bu eğitim ileride öğrencilerimizin istihdam edilmesinde de önemli rol oynayacak ve onlar için olumlu bir kariyer basamağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ayhan Arı ise projenin kabul edilmesinin çok güzel bir gelişme olduğunu anlatarak, "Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili yurt dışında ne gibi çalışmaların yapıldığını yakından görmeleri adına bulunamayacak bir fırsat. Yurt dışına seyahat imkanı belki de hiç bulamayacak öğrenciler, bu güzel proje ile böyle bir imkana kavuştular. Bu tür proje çalışmalarımızın devamını getireceğiz. İnşallah tüm öğrencilerimizi bu imkanlardan yararlandırmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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