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Litvanya, Lukaşenko’yu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

Litvanya yönetimi, Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı ve güvenlik güçlerinin protestoculara şiddet uyguladığı gerekçesiyle, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko ve 31 Belarus devlet görevlisinin, Litvanya topraklarına girişini yasakladı.

Litvanya, Lukaşenko’yu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaptırım listesine alınan 31 üst düzey devlet görevlisinin isimlerini vermemekle birlikte bunların başında göstericilere şiddet uygulayan Belarus Kolluk Teşkilatı (OMON), Belarus Devlet Güvenlik Teşkilatı (KGB) ve Belarus Merkez Seçim Komisyonu yöneticilerinin olduğunu söyledi. Bakan diğer taraftan Avrupa Birliği’nin de Belarus yönetimine sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini dile getirdi.

RUSYA’DAN TEPKİ

Litvanya’nın bu kararına, Rusya, tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Litvanya yönetiminin bu kararının, Batı’nın Belarus’un iç işlerine karıştığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

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