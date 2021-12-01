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Lityum endişesi: Batarya fiyatları yükselebilir!

01.12.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lityum bugünün dünyasında, akıllı telefonlardan saatlere kadar içerisinde batarya bulunan hemen her tür akıllı cihaz için hayati önem taşıyan bir maden. Ortaya çıkan bilgilere göre, Lityum krizi nedeniyle batarya fiyatlarına büyük zam gelebilir.

Lityum endişesi: Batarya fiyatları yükselebilir!

Sebebi de, sizin de fark ettiğiniz üzere bu madenin söz konusu bataryaların üretiminde kilit konumda bulunması.

TON FİYATINDA 4 KAT ARTIŞ

Bununla birlikte, pandemi şartlarından dolayı lityum üretiminin düşmesi, öte taraftan evlere veya kapalı alanlarda vakit geçiren insanların teknolojik cihazlara olan talebinin artmasına bağlı olarak, mevcut üreticiler artan talebi karşılamakta zorluk çekiyor. Gelen bilgilere göre, üretimin büyük kısmının gerçekleştirildiği Çin’de, lityum karbonatın ton fiyatı geçtiğimiz yıla göre neredeyse 4 katına çıktı. Şu an 30 bin dolar civarında bir fiyattan satışa sunulan bir ton lityumun fiyatı pek buralarda da duracak gibi görünmüyor.

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Durumun vehameti, tedarikçiler ile firmalar arasında yapılan sözleşmelerden de net bir şekilde görülebiliyor. Kısa bir zaman öncesine kadar birkaç yıllık ve sabit fiyat üzerinden yapılabilen uzun dönemli alım-satım sözleşmeleri, bugünlerde artık aylık veya maksimum 3 aylık dönemler için ve değişken fiyat şartıyla yapılıyor. Yani tedarikçi, kendi belirlediği sınırlar içerisinde fiyat değişimlerini o malı daha önce satın almış olan ve kendisine gönderilmesini bekleyen alıcıya yansıtabiliyor.

Bu kadar uzun ve karmaşık anlatımların aslında bizleri ilgilendiren son derece basit bir karşılığı var o da “zam”. Evet bu sonuca varmak için sanıyoruz kahin olmaya gerek yok. Artan lityum krizi çok yakında tüm dünyaya zam olarak geri dönecektir.

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