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Lokmacıların sosyal medyada başlayan tartışması kanlı bitti! Satır ve bıçakla birbirlerine girdiler

05.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da sokak ortasında kan donduran bir kavga yaşandı. Lokma tatlıcıları arasında sosyal medyada başlayan tartışma sokakta satırlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda tatlıcı esnaflarından biri kol ve bacağına aldığı satır darbeleriyle yaralandı. İşte olayın detayları...

Lokmacıların sosyal medyada başlayan tartışması kanlı bitti! Satır ve bıçakla birbirlerine girdiler

Dehşete düşüren olay, Emirdağ ilçe merkezi Uzun Çarşı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede lokma tatlı işi ile uğraşan Y.E.M. ve T.G., geçtiğimiz günlerde iş meselesi yüzünden sosyal medya üzerinden tartıştı. Taraflar bugün öğlen saatlerinde ise Uzun Çarşı girişinden karşılaşınca aralarında tekrar tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Y.E.M., yanındaki satırla T.G.’ye iki defa vurup ardından kaçtı. T.G., ise bacağı ve kolundan aldığı satır darbeleri ile kanlar içinde kaldı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri T.G.’yi ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olay sonrası kaçan Y.E.M.’yi yakalamak içinse polis çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kavga lokma
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