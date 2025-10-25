Londra’da kahveyi rögara dökme olayı gündem oldu: Türk kadına önce ceza verildi, sonra iptal edildi! Olay sosyal medyada çok konuşuldu...

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Burcu Yeşilyurt, kahvesini rögara döktüğü için “çevreyi kirletme” suçlamasıyla 150 sterlin cezaya çarptırıldı. Ancak kamuoyunun tepkisi ve itirazlar üzerine Richmond Belediyesi cezayı iptal etti.

OLAYIN DETAYLARI: OTOBÜS BEKLERKEN CEZA

10 Ekim’de Richmond istasyonu yakınında meydana gelen olayda, işe gitmek için otobüs bekleyen Yeşilyurt, kahve bardağında kalan az miktardaki kahveyi rögara döktü. Üç zabıta memuru, bu eylemin 1990 Çevre Koruma Yasası’nın 33. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesti.

Yeşilyurt, “Otobüsüm geliyordu, bardağımda çok az kahve kalmıştı. Döküp hemen otobüse binmek istedim. Bir anda üç görevli gelip beni durdurdu, çok şaşırdım” dedi.

BELEDİYEDEN GERİ ADIM

Richmond Belediyesi, başlangıçta cezayı 'politikalara uygun' diyerek savundu. Ancak Yeşilyurt’un çevrede uyarı levhası bulunmadığını belirtmesi ve memurların tavrını 'gözdağı verici' olarak nitelendirmesi üzerine kamuoyu tepkisi büyüdü. Belediye, görevlilerin vücut kamerası kayıtlarını incelediğini ve profesyonel davranıldığını savundu. Ancak gelen kamu tepkileri üzerine cezayı kaldırdı.

YEŞİLYURT: “CEZA ORANTISIZDI”

Yeşilyurt, kararın iptalinden memnun olduğunu belirterek, “Bu kadar küçük bir şey için verilen ceza orantısızdı” dedi. Olay, Londra’da çevre kirliliği yasalarının uygulanış biçimine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.