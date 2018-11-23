LONDRA (AA) - İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) kararının yeniden halkoyuna sunulması için kampanya yürüten "Halkın Oyu" adlı grup, Londra'da Brexit sonrası İngiltere'yi yansıtan dükkan açtı.

Londra'nın güneyindeki Peckham semtinde açılan "Brexit Minimarket"te, ülkenin AB'den ayrılmasının, tüketicilerin hayatına muhtemel yansımalarının sergilenmesi amaçlanıyor.

Boş ilaç ve sebze rafları, çürük meyveler, hormonlu etler, yüksek fiyatlı kahvaltılıklar gibi ürünlerin Brexit karşıtı sloganlar içeren etiketlerle sergilendiği dükkanda, Başbakan Theresa May'in, AB ile vardığı anlaşmayı eleştiren afişler de yer alıyor.

"Halkın Oyu" kampanyasının sözcüsü John Stolliday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Brexit anlaşmasının halkoyuna sunulmasını istiyoruz. Şu ana kadar ortaya konulan, İngiltere için kötü bir anlaşma. Bu dükkanı da en kötü anlaşmanın sonuçlarını sergilemek amacıyla oluşturduk." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla vazgeçeceği standartların, temin edemez hale geleceği ürünlerin ve artacak fiyatların kamuoyu tarafından bilinmesinin önemine dikkat çeken Stolliday, "Theresa May'in anlaşması da anlaşmasız ayrılık da kötü seçenekler. O nedenle halka gitmeliyiz, onların oyuna başvurmalıyız." ifadesini kullandı.