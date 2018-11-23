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Londra'da "Brexit dükkanı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:40 | Son Güncelleme

İngiltere’nin AB'den ayrılması kararının yeniden halkoyuna sunulması için kampanya yürüten "Halkın Oyu" grubu, Brexit sonrası İngiltere'yi yansıtan dükkan açtı - Kampanya sözcüsü John Stolliday: - "Dükkanı, en kötü anlaşmanın sonuçlarını sergilemek amacıyla oluşturduk" - "Theresa May'in anlaşması da anlaşmasız ayrılık da kötü seçenekler. O nedenle halka gitmeliyiz, onların oyuna başvurmalıyız"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) kararının yeniden halkoyuna sunulması için kampanya yürüten "Halkın Oyu" adlı grup, Londra'da Brexit sonrası İngiltere'yi yansıtan dükkan açtı.

Londra'nın güneyindeki Peckham semtinde açılan "Brexit Minimarket"te, ülkenin AB'den ayrılmasının, tüketicilerin hayatına muhtemel yansımalarının sergilenmesi amaçlanıyor.

Boş ilaç ve sebze rafları, çürük meyveler, hormonlu etler, yüksek fiyatlı kahvaltılıklar gibi ürünlerin Brexit karşıtı sloganlar içeren etiketlerle sergilendiği dükkanda, Başbakan Theresa May'in, AB ile vardığı anlaşmayı eleştiren afişler de yer alıyor.

"Halkın Oyu" kampanyasının sözcüsü John Stolliday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Brexit anlaşmasının halkoyuna sunulmasını istiyoruz. Şu ana kadar ortaya konulan, İngiltere için kötü bir anlaşma. Bu dükkanı da en kötü anlaşmanın sonuçlarını sergilemek amacıyla oluşturduk." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla vazgeçeceği standartların, temin edemez hale geleceği ürünlerin ve artacak fiyatların kamuoyu tarafından bilinmesinin önemine dikkat çeken Stolliday, "Theresa May'in anlaşması da anlaşmasız ayrılık da kötü seçenekler. O nedenle halka gitmeliyiz, onların oyuna başvurmalıyız." ifadesini kullandı.

- Kaos senaryosu

İngiltere'de Brexit karşıtı gruplar, ülkenin AB'den ayrılmasının ardından bir kaos yaşanabileceğini iddia ederken, basına yansıyan haberlerde, polisin de bu tür senaryolara karşı hazırlık yaptığı ileri sürülmüştü.

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, teşkilatın, Kuzey İrlanda'da terörün yeniden patlak verebileceği ve "panik" alışverişi dalgasına karşı bazı ürünlerde "karne" uygulaması gerekebileceği uyarısını yaptığı aktarılmıştı.

Özellikle AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılma durumunda sınırlarda yaşanabilecek gecikmelere bağlı olarak ülkede gıda, ilaç ve benzeri temel ihtiyaç maddelerinin temininde aksamalar yaşanabileceği iddia ediliyor.

İngiltere'de hükümet, devlet birimlerine yaz aylarından itibaren "anlaşmasız ayrılık" senaryosuna karşı hazırlık yapması talimatı vermişti.

- Tartışmalı anlaşma

İngiltere ile AB arasında geçen hafta 585 sayfalık taslak ayrılık belgesinde anlaşma sağlanmış, bu hafta da gelecekteki ilişkileri belirleyecek 26 sayfalık siyasi deklerasyon üzerinde anlaşılmıştı.

Brüksel'de, 25 Kasım Pazar günü, AB liderlerinin katılacağı özel bir Brexit zirvesinde, her iki metnin onaylanması bekleniyor.

Brexit anlaşması, İngiliz kabinesinde geçen hafta istifalara yol açmıştı. May'in partisinden bazı milletvekilleri de İngiliz siyasetçi hakkında güvensizlik oylaması talebiyle parti yönetimine başvurmuştu.

İngiltere'de anlaşmaya karşı olan çevreler, bunun içerdiği "tedbir maddesinin" İngiltere'yi AB'nin uydu devleti haline getireceği eleştirisini yöneltiyor.

Öte yandan Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros'un da destek verdiği bir dizi platform, ülkenin AB içinde kalması için kampanya yürütüyor. Bu gruplardan bir kısmı, Brexit'in parlamentoda durdurulmasını isterken, bir kısmı da yeniden referanduma gidilmesini talep ediyor.

Londra'da geçen ay yapılan Brexit karşıtı yürüyüşe yaklaşık 700 bin kişi katılmıştı.

Londra'da "Brexit dükkanı" açıldı

- İngiltere’nin AB'den ayrılması kararının yeniden halkoyuna sunulması için kampanya yürüten "Halkın Oyu" grubu, Brexit sonrası İngiltere'yi yansıtan dükkan açtı - Kampanya sözcüsü John Stolliday: - "Dükkanı, en kötü anlaşmanın sonuçlarını sergilemek amac

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere John Stolliday Londra

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