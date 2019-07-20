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Londra'da Brexit ve Boris Johnson karşıtı yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Binlerce kişi, hem Brexit'e hem de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüdü

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.

Yerel saatle 12.00'da Hyde Park'nın yanında toplanan binlerce gösterici hem Brexit hem de Johnson karşıtı dövizlerle Parlamento Meydanına yürüyüşe geçti.

Göstericiler Başbakan Theresa May'in, Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage'ın ve iktidar partisinin liderliği için Johnson'a karşı yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da kuklalarını taşıdı.

Parlamento Meydanında benzeri daha önce ABD Başkanı Donald Trump için de yapılan dev Boris Johnson balonu uçuruldu.

- Brexit krizi

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit kararı almıştı. Ancak Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

May, parti içinden gelen baskılar karşısında partisinin liderliğinden 7 Haziran'da istifa etmişti.

Parti liderliği için başlayan mücadelede son ikiye kalan Johnson ve Hunt parti üyelerinin posta yoluyla oy kullandığı seçime girmişti. Yaklaşık bir aydır devam eden oylamanın sonucu 23 Temmuz'da ilan edilecek.

Muhafazakar Parti’nin yeni lideri başbakanlık görevini de 24 Temmuz'da May'den devralacak.

- Favori Johnson

Yarışın favorisi olarak gösterilen Johnson, May'in kabinesindeki Dışişleri Bakanlığı koltuğunu, Brexit politikasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle geçen yıl istifa ederek bırakmıştı.

Johnson ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim'de AB üyeliğinden çıkarmayı vadediyor. Buna karşın Hunt bu konuda parlamentonun sesine kulak verebileceğinin sinyalini veriyor.

İngiliz parlamentosu son anda çıkardığı bir yasa ile ülkenin 29 Mart'ta AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Brexit ingiltere Jeremy Hunt Londra Nigel Farage

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