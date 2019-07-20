Londra'da Brexit ve Boris Johnson karşıtı yürüyüş

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.

Yerel saatle 12.00'da Hyde Park'nın yanında toplanan binlerce gösterici hem Brexit hem de Johnson karşıtı dövizlerle Parlamento Meydanına yürüyüşe geçti.

Göstericiler Başbakan Theresa May'in, Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage'ın ve iktidar partisinin liderliği için Johnson'a karşı yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da kuklalarını taşıdı.

Parlamento Meydanında benzeri daha önce ABD Başkanı Donald Trump için de yapılan dev Boris Johnson balonu uçuruldu.

- Brexit krizi

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit kararı almıştı. Ancak Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.