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  4. LPG'li araç benzinlikte bomba gibi patladı! Yanan otomobilin içindekiler kendilerini dışarı attı! Patlama anı kamerada...

LPG'li araç benzinlikte bomba gibi patladı! Yanan otomobilin içindekiler kendilerini dışarı attı! Patlama anı kamerada...

10.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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Adana'daki bir benzinlikte yaşanan olay çok ucuz atlatıldı. LPD dolumu için akaryakıt istasyonuna gelen Tofaş otomobil, dolum sırasında bir anda bomba gibi patladı. Araçta bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atıp canını zor kurtardı. O anlar ise kameraya yansıdı.

LPG'li araç benzinlikte bomba gibi patladı! Yanan otomobilin içindekiler kendilerini dışarı attı! Patlama anı kamerada...

Akaryakıt istasyonunda bomba gibi patlayan aracın görüntüsü dehşete düşürdü. Adana'daki korkunç olay dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

OTOMOBİL BOMBA GİBİ PATLADI

Tofaş Şahin otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı.

YANAN ARACIN İÇİNDEN ZOR ÇIKTILAR

Bu sırada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi kendilerini dışarı atarak canını zor kurtardı.

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Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

PATLAMA ANI KAMERADA

Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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(İHA)

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