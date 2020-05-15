LPG’li otomobil alev topuna döndü! İşte patlama anı

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar sokakta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. LPG’li olduğu öğrenilen anan otomomil zaman zaman patlamalara neden oldu. Patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. (İHA)

