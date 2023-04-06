LTH hormonu görevi nedir? LTH hormonu ne işe yarar?

LTH büyüme çağındaki çocukların normal büyüme ve gelişimini destekleyerek kemik yoğunluğunu artırabilir ve kas kütlesinin gelişimine yardımcı olabilir. Ayrıca LTH hormonu yetişkinlerde metabolizmayı düzenleyebilir, vücut yağ oranını azaltabilir ve kas kütlesini korumaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte LTH hormonu salgısının dengesi, yaşlanma, obezite ve diğer sağlık durumları ile ilgili sorunlarla ilişkili olabilir. Bu nedenle LTH hormonu düzeylerini takip etmek ve uygun bir şekilde tedavi etmek önemlidir.

LTH hormonu görevi nedir?

LTH hormonunun başlıca görevi memelerdeki süt üretimini artırmaktır. Bu nedenle bu hormon genellikle emzirme dönemindeki kadınlarda yüksek seviyelerde bulunur. LTH hipofiz bezi tarafından salgılanır ve beyindeki hipotalamus tarafından kontrol edilir. Emzirme döneminde bebeğin emmesi, hipotalamusun beyne LTH salgılatması için sinyal göndermesine neden olur. LTH memelerdeki alveoller adı verilen süt üreten hücreleri uyararak süt üretimini artırır.

LTH'nin vücuttaki görevleri sadece süt üretimiyle sınırlı değildir. Bu hormon aynı zamanda kadınlarda doğurganlık döngüsünde de rol oynar. Östrojen ve progesteron hormonları ile birlikte çalışarak LTH yumurtlama döngüsünde etkili olur ve adet döngüsünü düzenler.

LTH hormonu ne işe yarar?

LTH hormonu vücutta birçok farklı işlevi olan bir hormondur. Adenohipofiz bezi tarafından salgılanır ve genellikle büyüme ve gelişme ile ilişkilendirilir. LTH hormonu büyüme çağındaki çocuklarda kemik gelişimini ve kas kütlesi oluşumunu desteklemek için kullanılır. Bu hormon ayrıca yetişkinlerde de önemli bir rol oynar ve metabolizmayı düzenleyerek vücut yağ oranını azaltabilir ve kas kütlesini koruyabilir.

LTH hormonu büyüme hormonu (GH) ile birlikte çalışarak kemiklerin büyümesini sağlar. Büyüme çağındaki çocuklarda LTH hormonu kemiklerin uzunluğunu artırır ve kemiklerin mineralizasyonunu artırarak kemik yoğunluğunu artırır. Ayrıca LTH hormonu kas kütlesinin gelişiminde de önemli bir rol oynar ve kas liflerinin büyümesine yardımcı olabilir. Yetişkinlerde LTH hormonu metabolizma üzerinde etkilidir. Bu hormon insülin benzeri büyüme faktörlerinin (IGF) üretimini uyararak, yağ metabolizmasını düzenleyebilir ve vücut yağ oranını azaltabilir. LTH hormonu aynı zamanda kas kütlesini korumaya yardımcı olur ve kas kaybını önler.

LTH hormonu seviyeleri yaşlanma, obezite ve bazı sağlık sorunları gibi durumlarda değişebilir. Düşük LTH hormonu seviyeleri büyüme problemlerine, osteoporoz riskine, düşük kas kütlesine ve yorgunluğa neden olabilir. Yüksek LTH hormonu seviyeleri ise akromegali, gigantizm, diyabet ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

LTH hormonu nerede üretilir?

LTH hormonu hipofiz bezi olarak bilinen küçük bir yapıda üretilir. Hipofiz bezi beynin alt kısmında hipotalamus adı verilen başka bir beyin yapısı tarafından kontrol edilir. Hipotalamus LTH gibi pek çok hormonun salınımını kontrol eder. Hipotalamus LTH salgılanmasını uyarmak için dopamin adı verilen bir nörotransmitter salgılar.

Hipofiz bezi LTH'nin yanı sıra, prolaktin, büyüme hormonu, adrenokortikotropik hormon (ACTH), tiroid uyarıcı hormon (TSH) ve folikül uyarıcı hormon (FSH) gibi diğer önemli hormonları da üretir. Hipofiz bezi vücudunuzdaki hormonal dengeyi korumak için önemli bir role sahiptir.

LTH hormonu ayrıca anne sütü üreten hücreler olan alveollerde de üretilir. Emzirme döneminde bebeğin emmesi hipotalamusun beyne LTH salgılatması için sinyal göndermesine neden olur. LTH meme dokusunda süt üretimini ve salınımını uyarmak için alveollerdeki hücreleri uyarır. Bu emzirme süresince bebeğin beslenmesini sağlamak için önemlidir.

LTH hormonu yüksekliği belirtileri nelerdir?

LTH hormonu seviyelerinin normalin üzerinde olması yüksek LTH hormonu veya hiperprolaktinemi olarak bilinir. Bu durum kadınlar ve erkekler arasında farklı semptomlara neden olabilir. Kadınlarda yüksek LTH hormonu seviyeleri adet döngüsünde değişikliklere, düzensiz veya aşırı adet kanamasına, meme sütü üretimine ve hatta kısırlığa neden olabilir. Yüksek LTH hormonu seviyeleri ayrıca polikistik over sendromu (PCOS), tiroit bozuklukları, hipotalamik bozukluklar, tiroid hormonlarının yetersiz üretimi ve prolaktinoma gibi rahatsızlıklarla ilişkili olabilir.

Erkeklerde yüksek LTH hormonu seviyeleri süt üretimi, cinsel işlev bozuklukları, düşük testosteron seviyeleri, kısırlık ve meme büyümesi gibi semptomlara neden olabilir. Erkeklerdeki yüksek LTH hormonu seviyeleri hipofiz adenomları, tiroit bozuklukları ve karaciğer hastalığı gibi rahatsızlıklarla da ilişkili olabilir.

Yüksek LTH hormonu seviyeleri hormonal dengesizliklere neden olabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle doktorlar yüksek LTH hormonu seviyelerinin nedenini belirlemek için bazı testler yapabilirler. Kan testleri, beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve tiroid ultrasonu gibi testler, yüksek LTH hormonu seviyelerinin nedenini belirlemek için kullanılabilir.

## LTH hormonu eksikliği belirtileri nelerdir? LTH hormonu eksikliği özellikle emzirme döneminde süt üretimini engelleyebilir. LTH eksikliği hipofiz bezi veya hipotalamusun bir bozukluğu sonucu ortaya çıkabilir. LTH eksikliği kadınlarda hipoprolaktinemi olarak adlandırılır. LTH eksikliği genellikle doğum sonrası dönemde ortaya çıkar ve süt üretimini etkileyebilir. LTH hormonu olmadan anne sütü üreten hücreler alveollerde süt üretemezler ve süt salınımı azalır veya hiç olmaz. Bu durum bebeklerin yeterli beslenmesini engelleyebilir ve anne-baba arasındaki bağı olumsuz etkileyebilir. LTH eksikliği genellikle hipofiz bezi tümörleri veya hipotalamusun doğuştan veya edinilmiş bozuklukları gibi nedenlerle ortaya çıkar. Bunun yanı sıra birçok ilaç veya hormonal tedavi de LTH hormonu üretimini engelleyebilir. Örneğin doğum kontrol haplarındaki yüksek östrojen seviyeleri LTH hormonu üretimini azaltabilir. LTH eksikliği tedavisi hipotalamus veya hipofiz bezi bozukluğuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle LTH hormonu verilerek yapılır. Bu hormonun takviyesi süt üretimini teşvik ederek emzirme sürecini destekleyebilir. Bunun yanı sıra altta yatan nedenlerin tedavisi de önemlidir.