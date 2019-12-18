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Lübnan Başbakanı Hariri yeni hükümeti kurma görevini kabul etmeyeceğini yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 21:51 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri yeni hükümeti kurma görevini kabul etmeyeceğini yineledi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yönetim karşıtı gösteriler üzerine istifa eden Başbakan Saad el-Hariri, yeni hükümeti kurma görevini kabul etmeyeceğini tekrarladı.

Hariri, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümetin kurulması için son birkaç gündür ismim geçiyor. Ancak yeni hükümeti kurma görevini üstlenmeme konusunda kararlıyım." ifadesini kullandı.

Milletvekilleriyle yarın yapılacak istişarelere katılacağını aktaran Hariri, bu konudaki görüşmelerin bir kez daha ertelenmemesini istedi.

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişiyi belirlemek için yarın gerçekleştirmesi beklenen istişare görüşmelerini ertelemeyeceğini belirtiyor.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı makamının, yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirleneceği istişare görüşmeleri daha önce iki kez ertelenmişti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması talepleri bulunuyor.

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Lübnan saad hariri yeni hükümeti kurma görevi

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