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  4. Lübnan'daki patlamalar sonrası Aselsan gündem oldu

Lübnan'daki patlamalar sonrası Aselsan gündem oldu

20.09.2024 10:48
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.09.2024 10:48
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Lübnan'da Hizbullahçıların telefonları ve telsizleri patladı, tüm dünya güvenlik sorunu nedeniyle endişeye kapıldı. Akıllara yerli ve milli Türk telefonunu üreten ASELSAN geldi. ASELSAN'dan tepki gecikmedi, en yeni telsizlerini duyurdu!

Çağrı cihazlarının patlaması dünya gündemine oturdu. Lübnan'da bulunan çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybetti. 200'ü ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi de yaralandı.
Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı, nasıl patlayıcı işlevi verildiği merak ediliyor.

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TELEFON PATLAMALARI HERKESİ KORKUTTU

Patlayan telefon ve telsizlerin ardından X isimli sosyal medya platformunda Aselsan gündeme geldi.
ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kuruldu.
WEBTEKNO'nun haberine göre; 1990’lı yılların sonlarında, henüz cep telefonları yeni yeni yaygınlaşıyorken ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan ASELSAN, ASELSAN 1919 adıyla bir cep telefonu modeli üretti.

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Telefon, dönemin cumhurbaşkanı ve MİT mensupları tarafından kullanıldı. Pek çok farklı ülkeye de ihraç edildi. Yerli cep telefonu ASELSAN 1919 modeli ile Türkiye döneminde telefon üreten 9 ülke arasına girmişti. Dönemin en iyisi olarak görülen Nokia markasından özel mühendis getirildi.

ASELSAN, yeni modeller için hazırlanırken uluslararası şirketlerden art arda patent davaları açıldı. Bu davalar uluslararası şirketler tarafından kazanıldı. Yerli telefon üretimi ise durduruldu.

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YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Lübnan'daki patlamadan sonra ASELSAN'dan dikkat çeken yerli ve milli el telsizi paylaşımı geldi. ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"unun görsellerini paylaştı. Paylaşımda "akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Aselsan Lübnan
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