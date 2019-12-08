Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, rejimi temsil eden başbakan istemiyor

BEYRUT (AA) - Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, mevcut siyasi rejim içinden birisinin başbakan olmasına karşı olduğunu açıkladı.

İş adamı Semir el-Hatib'in Başbakan Saad el-Hariri ve Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesi ve başbakan olmayacağını açıklamasının ardından Komite tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Hariri de dahil olmak üzere mevcut siyasi rejimden birisinin başbakan olmasının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Başbakanın belirlenmesi ve hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sürecinde mecliste istişarelerin yapılmaması ve anayasanın ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, başkan ve tüm üyelerinin şeffaflık, vatanperverlik, cesaret, yeterlilik vasfı taşıyacak bir geçiş hükümeti kurulmasında ısrarcı olunduğu kaydedildi.

Komite, söz konusu geçiş hükümetinin, toplumsal sorunları çözmesi ve ekonomik çöküşü durdurması için olağanüstü yetkilerle donatılması gerektiğini vurguladı.

Hariri 3 Aralık'ta, kurulacak yeni hükümette yer almayacağını ve Başbakanlık için iş adamı Semir el-Hatib'i desteklediğini açıklamıştı.