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Lübnan'da Filistinlilere yönelik uygulama protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 00:16 | Son Güncelleme

Lübnan'da Filistinlilere yönelik uygulama protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan Çalışma Bakanlığının Filistinli mültecilere yönelik uygulaması, başkent Beyrut'un güneyindeki Sayda kentinde protesto edildi.

Nasırcı Halk Örgütü ve Lübnan-Filistin Ulusal Buluşması'nın öncülüğünde Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele adı altında geçen ay uygulamaya koyduğu "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı"na karşı düzenlenen gösteriye Lübnanlı ve Filistinli siyasi güçler ile dini grupların yanı sıra binlerce Lübnanlı ve Filistinli mülteci katıldı.

Filistin Kurtuluş Cephesi (FKC) Siyasi Ofisi Üyesi Salah el-Yusuf, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün, Filistin halkının tüm siyasi gruplarıyla birlikte, Filistinlilerden çalışma izni almalarını isteyen Lübnan Çalışma Bakanının kararını reddettiğimizi söylemeye geldik." dedi.

Yusuf, Filistinli mültecilere mülk edinme ve diğer sosyal haklarının verilmesini istedi.

Milletvekili ve Nasırcı Halk Örgütü Başkanı Usame Saad da hükümete, bakanlığın Filistinliler hakkında aldığı kararların yürütmesini durdurması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılanlar, Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil aleyhinde sloganlar attı.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Çalışma Bakanı Ebu Süleyman daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistinlilere kolaylıklar sağlayacaklarını belirtmişti. Ancak Filistinliler, "mülteci" statülerine dokunulmaması için çalışma iznine tabi tutulmamaları yönündeki talepleri doğrultusunda protestolarını sürdürüyor.

Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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