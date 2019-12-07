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Lübnan'da gösterilere destek için "Devrim Konvoyu" yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:46 | Son Güncelleme

Lübnan'da gösterilere destek için "Devrim Konvoyu" yola çıktı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da gösterilere destek için ülkenin güneyinden kuzeydeki Trablusşam'a kadar gidecek "Devrim Konvoyu" yola çıktı.

Bazı aktivistlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine düzenlenen konvoy, başkent Beyrut'un güneyindeki Kefr Rumman bölgesinden hareket etti.

Lübnan bayraklarıyla süslenen araçlarla düzenlenen konvoy, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'a kadar giderek, toplumdaki hizipçilik ve mezhepçilik engellerini ortadan kaldırarak birliği pekiştirmeyi, ekonomik durum ve vergilere karşı 17 Ekim'de başlayan protestolara destek vermeyi hedefliyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için pazartesi günü siyasi grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Konvoyu gösteriler Lübnan

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