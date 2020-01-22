Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu

Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Diyab, görüşmenin ardından Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 20 kişiden oluşan kabine listesini kamuoyuyla paylaştı. Kabinenin teknokratlardan oluştuğunu ifade eden Diyab, yeni seçim yasası için çalışacaklarını aktardı.

Lübnan'ın zor bir dönemden geçtiğini ve tarihinde ilk defa ülkeyi kurtaracak özelliklere sahip hükümeti kuruncaya kadar mücadele ettiğini söyleyen Diyab, bunun gerçekleşmesini sağlayan göstericileri "devrimciler" şeklinde niteledi.

Kabinesinin protestocuların beklentileri doğrultusunda oluşturulduğunu savunan Diyab, yağmalanmış kamu mallarının iadesi ve yargının bağımsızlığı için de çalışacaklarını dile getirdi.

Ülke olarak servet ve imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Diyab, bunları korumak ve haklarını savunmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.