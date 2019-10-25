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Lübnan'daki gösterilerin ekonomiye zararı yaklaşık 1 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Lübnan'da hükümet karşıtı gösteriler, bankaların ve yerel işletmelerin kapalı olması ülke ekonomisine ağır darbe indirdi - Lübnan Eski Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raid Huri: - "Ülkede yaşanan gösterilerin günlük maliyeti yaklaşık 138 milyon dolar" - Eski Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nicholas Nahas: - "Gösterilerden önce de Lübnan'da büyük bir ekonomik krizle beraber likidite sıkıntısı yaşanıyordu. Likidite krizi ciddiye alınmazsa, gösteriler sonrasında daha hızlı ilerleyen bir krizle karşılaşabiliriz"

NEHLA NASIRUDDİN - Lübnan'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle bankaların ve yerel işletmelerin kapalı olmasının, ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolar zarar verdiği belirtiliyor.

AA muhabirine ülkedeki ekonomik durumu değerlendiren Lübnan Eski Ekonomi ve Ticaret Bakanları, ülkede 17 Ekimden beri devam eden gösterilerin ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolar maliyeti olduğunu belirtirken, köklü çözüm talep eden halk karşısında yönetimin istifaya direnip çözümler sunmaması durumunda ekonomik krizin daha da derinleşeceğini ifade ediyor.

Eski Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raid Huri, ülkede yaşanan gösterilerin günlük maliyetinin yaklaşık 138 milyon dolar olduğunu söyledi.

Huri, ekonominin duraksaması ve ekonomiye duyulan güvenin azalmasının sonucu olarak geçen hafta hazine bonolarında yüzde 4 civarında düşüş yaşandığını dile getirdi.

Bankaların açılmasının ardından bazı mevduat hesaplarının çekilmesi ve hesapların Lübnan lirasından dolara çevrilmesinin en tehlikeli durum olacağı uyarısında bulunan Huri, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası dahil bankalarda kayda değer dolar likiditesi olmadığından mevduat kaybetme lüksümüz yok. Bu durumun bankaların kapalı olmasının sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum."

Hükümetin istifa etmesi ve boşluğun oluşmasına ilişkin de Huri, "48 saat içinde bir alternatif olmadan hükümetin istifa etmesi, ekonomi ve finansal anlamda bir meçhule girmek demektir." ifadesini kullandı.

Lübnan Eski Ekonomi ve Ticaret Bakanlarından Alain Hakim de Lübnan ekonomisinin kan kaybettiğini ifade ederek, gösteriler nedeniyle tüketimin azalması ve kapalı olan işletmeler sonucu günlük ekonomik kazancın 120-200 milyon dolardan 80-85 milyon dolara gerilediğini aktardı.

Piyasalar açıldığında bazı zararların telafi edilebileceğini, bununla beraber tüketimin de artacağını ifade eden Hakim, ilgililerin ekonomiye duyulan güvene de dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Hakim, iki milyon göstericinin meydanlara inmesi üzerine mevcut hükümete güvenin kalmadığını vurgulayarak, güven faktörünün devlet ve uluslararası ekonomik ve finans merkezleri ilişkilerinde en önemli etken olduğunu savundu.

Eski Ekonomi ve Ticaret Bakanlarından Nicholas Nahas ise devam eden gösterilerin ekonomik maliyetinin ciddi olduğunu dile getirdi.

"Gösterilerden önce de Lübnan'da büyük bir ekonomik krizle beraber likidite sıkıntısı yaşanıyordu" diyen Nahas, "Likidite krizi ciddiye alınmazsa, gösteriler sonrasında daha hızlı ilerleyen bir krizle karşılaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Krizin çözümüne ilişkin de Nahas, halkın sesine kulak verilmesi, farklı siyasi oluşumlara gidilmesi, ekonomik krizin üstesinden gelecek bir yönetim mekanizmasının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi gösteriler Lübnan

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