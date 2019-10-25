Lübnan'daki gösterilerin ekonomiye zararı yaklaşık 1 milyar dolar

NEHLA NASIRUDDİN - Lübnan'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle bankaların ve yerel işletmelerin kapalı olmasının, ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolar zarar verdiği belirtiliyor.

AA muhabirine ülkedeki ekonomik durumu değerlendiren Lübnan Eski Ekonomi ve Ticaret Bakanları, ülkede 17 Ekimden beri devam eden gösterilerin ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolar maliyeti olduğunu belirtirken, köklü çözüm talep eden halk karşısında yönetimin istifaya direnip çözümler sunmaması durumunda ekonomik krizin daha da derinleşeceğini ifade ediyor.

Eski Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raid Huri, ülkede yaşanan gösterilerin günlük maliyetinin yaklaşık 138 milyon dolar olduğunu söyledi.

Huri, ekonominin duraksaması ve ekonomiye duyulan güvenin azalmasının sonucu olarak geçen hafta hazine bonolarında yüzde 4 civarında düşüş yaşandığını dile getirdi.

Bankaların açılmasının ardından bazı mevduat hesaplarının çekilmesi ve hesapların Lübnan lirasından dolara çevrilmesinin en tehlikeli durum olacağı uyarısında bulunan Huri, şöyle devam etti: