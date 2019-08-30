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Lübnanlılar gemiyle Marmaris'e geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

MARMARİS Limanı'na, 233 Lübnanlı yolcuyu taşıyan 'Orient Queen' adlı yolcu gemisi demir attı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Limanı'na, 233 Lübnanlı yolcuyu taşıyan 'Orient Queen' adlı yolcu gemisi demir attı. Gemiden inen Lübnanlı turistler, kültür turlarına katıldı. İşadamı, avukat, doktor ve mühendis gibi meslek gruplarından 233 Lübnanlı yolcusu ve 139 mürettebatı bulunan 'Orient Queen' adlı kurvaziyer gemisi, Marmaris Limanı'na yanaştı. Beyrut Limanı'ndan yola çıkarak sırayla Alanya, Rodos Adası, Kos Adası ve ardından bugün öğle saatlerinde Marmaris'e gelen gemiden inen Lübnanlı turistler, önceden planlanmış Efes Antik Kenti, Dalyan çamur banyoları, Dalyan İztuzu plajı gibi çeşitli kültür turlarına katıldı. Marmaris'ten bu gece ayrılacak olan gemi, Akdeniz turunun ardından Beyrut Limanı'na geri dönecek.

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