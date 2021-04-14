Ludwig Ahgren Twitch abonelik rekorunu kırdı!

Ludwig Ahgren, bundan yaklaşık 1 ay kadar önce, son dönemde popülerleşen bir “subathon” adlı yayın etkinliğini başlattı. Etkinliğin en önemli yanı, hiçbir şekilde yayının kesilmemesiydi. Etkinlik süresince Ahgren duş aldı ve uyudu. Yani günlük rutininden vazgeçmedi. Başlangıçta 24 ila 48 saat süreceği düşünülen yayın, tam 31 gün sürdü. Sonunda geçtiğimiz salı günü Twitch yayıncısı yayını kesti. Yayın, Ludwig Ahgren'e rekor da getirdi.

TWICH'IN EN ÇOK ABONEYE SAHİP YAYINCISI OLDU

31 gün süren Subathon etkinliği ile Ludwig, 280 binden fazla aboneye sahip oldu. Yayıncı böylece 2018'de Tyler "Ninja" Blevins' tarafından kırılan 269.154 abonelik rekoru kırdı ve Twitch'in en çok aboneye sahip yayıncısı unvanını kazandı. Ludwig'in abone sayısının hala arttığını belirtelim.

NİNJA'DAN KUTLAMA MESAJI

Önceki rekorun sahibi Ninja ise Twitter hesabından Ludwig Ahgren'i kutladı. Ninja, 25 yaşındaki Ludwig'e "rekorların kırılması gerekiyor" diyerek tebriklerini iletti.

