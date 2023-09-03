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Lüks mekan önünde 'Ne baktın' kavgası! Spor aracın içinde öldüresiye dövdüler

03.09.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı lüks bir mekan önünde yaşanan kavgada kaydedilen görüntüler adete 'pes' dedirtti. Lüks bir mekandan çıkan iki kişi, spor otosu ile mekan önünde bulunan bir kişiyi, kız arkadaşlarına bakıp laf attığı iddiasıyla öldüresiye darp etti. Onlarca kişinin önünde yaşanan darp olayına kimsenin müdahale etmemesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Lüks mekan önünde 'Ne baktın' kavgası! Spor aracın içinde öldüresiye dövdüler

Dehşete düşüren olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı bir mekanda yanlarındaki hanımlarla eğlenen iki kişi kendileri hesap ödedikleri sırada, dışarı çıkan kadınlara bakıp laf attığı iddiasıyla lüks aracının direksiyonunda olan bir şahsı öldüresiye dövmeye başladı.

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İki kişi tarafından yumruklu tokatlı saldırıya uğrayan diğer şahıs adeta mahsur kaldığı üstü açık lüks aracın direksiyonunda elini bile kaldıramazken, feci darp olayına çevredekiler de seyirci kaldı.

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Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen darp olayının ardından kimsenin kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İHA

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kuşadası darp dayak

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