Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Kaza,Karlıktepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen 34 NE 1033 plakalı otomobilin sürücü Baran Gülsoy direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bir kadın kuaförüne girdi. İhbar üzerine olay yeine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU
Otomobilin sürücüsü Baran Gülsoy kaza yaptıktan sonra sağlık ekiplerin müdahale etmesi istemedi ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Polis ekipleri kaza yerinde bir süre inceleme yaptı.
Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak çevredeki bir otoparka çekildi. Kaza da ölen yada yaralanan olmazken kuaförde yaklaşık 50 bin TL'lik hasar olduğu öğrenildi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırımı aşarak dükkana girdiği görülüyor. Olaydan sonra polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptığı görüntülere yansıyor.
KUAFÖRÜN SAHİBİ SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞUNU İDDİA ETTİ
İş yeri sahibi Ali Altunbaş da otomobil sürücünün uyuduğunu iddia ederek, "Şu an da maddi hasarımız var, gerekenleri polis arkadaşlarımız yaptı. Ölen ve yaralanan yok, sürücünün durumu da iyi. Dükkanımda yaklaşık 50 bin TL zararım var" diye konuştu.
(DHA)
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