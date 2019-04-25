Lüks villaya elektronik sigara operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir villada, gümrük kaçağı çok sayıda elektronik sigara malzemesi ile likit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahilevleri Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı lüks villada, gümrük kaçağı elektronik sigara bulunduğu ve bunların yakın zamanda piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, özel raflara dizili halde 16 bin 391 paket elektronik sigara likidi, 9 bin atomizer teli, 5 bin 200 elektronik sigara ağızlığı, 255 bin 650 etiket ve 450 elektronik sigara teli ele geçirdi.

Bidonlar içerisindeki elektronik sigara likidi yapımında kullanılan 1,5 ton sıvıya da el konuldu.

Villadaki özel raflarda ürünlerin sergilendiği odalar ise mağazayı andıran görüntüsüyle dikkati çekti.

Gözaltına alınan E.A (40), ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

