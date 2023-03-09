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  4. Lüks yolcu gemisinde garip olay! 318 kişi bilinmeyen bir sebepten hastalandı

Lüks yolcu gemisinde garip olay! 318 kişi bilinmeyen bir sebepten hastalandı

09.03.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Teksas eyaletinde 5 Mart’ta limana yanaşan lüks yolcu gemisi Ruby Princess’ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının, sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığı açıklandı. Hastalanan kişilerde kusma ve ishal gibi belirtiler olduğu ifade edildi.

Lüks yolcu gemisinde garip olay! 318 kişi bilinmeyen bir sebepten hastalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurumu, dün açıklama yaparak Teksas eyaletinin Galveston kentinde 5 Mart’ta demir atan Ruby Princess’ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığını duyurdu.

CDC açıklamasında hastaların kusma ve ishal belirtileri gösterdiğini vurgulayıp “Bildirilen mide-bağırsak hastalığı vakaları tüm yolculuk için toplamlardır ve herhangi bir uğrak limanındaki veya karaya çıkıştaki aktif mide-bağırsak vakalarının sayısını temsil etmemektedir” denildi. CDC hastalığın kökeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. (DHA)

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gemi abd

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