HABER

Avrupa’da esrarı tamamen serbest bırakan ilk ülke belli oldu

05.12.2018 09:39 | Son Güncelleme

Lüksemburg, keyif amacıyla esrar üretimini, satışını ve kullanımını tamamen serbest bırakan ilk Avrupa ülkesi olacak.

Avrupa’da esrarı tamamen serbest bırakan ilk ülke belli oldu

Ülkede 6 hafta süren görüşmelerin ardından kurulması kararlaştırılan üçlü koalisyon hükümeti, esrarın yasallaştırılmasını programına aldı ve öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Liberal eğilimli Demokrat Parti (DP) Sosyal Demokrat Parti (LSAP) ve Yeşil Parti (Die Greng) koalisyon protololünü Pazartesi günü imzaladı.

Koalisyon ortakları, yasa dışı uyuşturucu ticaretinin ve suçların önünü kesmek; uyuşturucunun kullanıcılara verdiği fiziksel zararı en aza indirmek istiyor.

Devlet denetiminde satışı yapılan esrarın, sürekli kontrol edileceği için, belirli kalitenin altına düşmeyeceği görüşündeler.

Hükümet, koalisyon protokolünde yer alan planı, yeni yılda yasa tasarısı haline getirerek parlamentoya sunacak.

Parlamentonun onayı sonrası Lüksemburg, Avrupa'da esrarı serbest bırakan ilk ülke olacak.

GELİR BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KULLANILACAK

Esrar satışından elde edilen gelir, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele amacıyla kullanılacak. Bağımlılık konusunda toplumun bilgilendirilmesi için kampanyalar düzenlenecek.

Lüksemburg, geçen Haziran ayında, tıbbi amaçlı esrar kullanımını serbest bırakmıştı. 600 bin nüfuslu ülke, tıbbi amaçlı esrarı halen Kanada'dan ithal ediyor.

Kanada hükümeti, bu sonbaharda esrar üretimi, satışı ve tüketimini yasal hale getirdi.

Dünyada esrarı tamamen yasallaştıran ilk ülke ise Uruguay oldu. Latin Amerika ülkesi, 2013 yılında, hafif uyuşturucu kullanımını serbest bıraktı.

ABD'deki bazı eyaletlerde de esrar kullanımı yasal hale getirildi. Avrupa'da ise, Hollanda, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti belirli miktarlarda esrar kullanımına izin veriyor.

Hollanda hükümeti, esrarın belediyeler tarafından yetiştirilmesini gündeme aldı. Bazı belediyelerin katılımıyla bir pilot uygulama başlatıldı.

PARTNERUtandıran yolcular şaşırtıyor! Yol boyunca böyle oturduUtandıran yolcular şaşırtıyor! Yol boyunca böyle oturdu
Tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktıTecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı
Adamı canlı canlı böyle yedi!Adamı canlı canlı böyle yedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lüksemburg Avrupa esrar üretimi satış hükümet esrar

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, yurt dışındaki Suriyeliler harekete geçti

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Okulda cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Darısı başımıza
CBD denilen esrar türü anksiyete,paranoya,iştahsızlık,uyku sorunu,kanser tedavisi gibi bir çok tedavide kullanılır bilmeyen cahillere duyurulur. not : 4. murat hastasıydı:)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belçikalı profesörden uyarı: Köpek salyası insanlar için ölümcül olabilir

Köpek salyası insanlar için ölümcül olabilir

Japonya Türkiye’deki nükleer santralden vazgeçiyor! İşte sebebi

Japonya Türkiye’deki nükleer santralden vazgeçiyor!

Tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı

Tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Adamı canlı canlı böyle yedi!

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.3'lük deprem!

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.3'lük deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.