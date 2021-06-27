HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lüksemburg Başbakanı Bettel’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Lüksemburg Başbakanı Bettel’in Covid-19 testi pozitif çıktı

27.06.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Lüksemburg Başbakanı Bettel’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Lüksemburg’da Covid-19 hükümete sıçradı. Başbakan Xavier Bettel’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldığı bildirildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Bettel’in 10 gün boyunca karantinada kalacağı ve şu anda ateş ve baş ağrısı gibi hafif semptomlar gösterdiği aktarılarak, Bettel’in bu süreçte evden çalışacağı ifade edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini yükselttiGüney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini yükseltti

Yerel basında, Bettel’in 6 Mayıs’ta AstraZeneca aşının ilk dozunu aldığı ifade edilirken, 24-25 Haziran’da ise Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katıldığına dikkat çekildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Ülkeyi sarsan patlama: 7 ölüÜlkeyi sarsan patlama: 7 ölü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaporayı verip devrini aldıkları arabayla ortadan kayboldular!

Kaporayı verip devrini aldıkları arabayla ortadan kayboldular!

İstanbul'da kahreden balkon faciası!

İstanbul'da kahreden balkon faciası!

Acun bana söyleyince...

Acun bana söyleyince...

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı! Plaj pozları

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı! Plaj pozları

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.