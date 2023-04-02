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  4. 'Lütfen izin ver Denis...' Rus yetkilinin iki kadınla yaptığı alem görüntüsü ülkeyi karıştırdı, Putin küplere bindi

'Lütfen izin ver Denis...' Rus yetkilinin iki kadınla yaptığı alem görüntüsü ülkeyi karıştırdı, Putin küplere bindi

02.04.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst düzey bir yetkilinin iki kadınla birlikte olduğu 'alem videosu' Rusya'yı karıştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde kimliği belirlenmeyen adamın amirine "Lütfen yarın görevime geç gitmeme izin verin" diye ricada bulunurken, yataktaki kadınlardan birinin de "Lütfen izin ver Denis" dediği duyuluyor. Rus medya kuruluşu Baza, bu videonun Kremlin'de rahatsızlık yarattığını aktardı.

'Lütfen izin ver Denis...' Rus yetkilinin iki kadınla yaptığı alem görüntüsü ülkeyi karıştırdı, Putin küplere bindi

Söz konusu videoda kimliği belirlenmeyen adamın amirine, "Lütfen yarın görevime geç gitmeme izin verin, muhtemelen öğlen saatlerinde iş başı yapabileceğim, biraz uyumak istiyorum. Kardeşim lütfen biraz uyuyayım. Yarın biraz geç geleceğim ama yarın toparlarım" dediği duyuluyor.

“LÜTFEN İZİN VER DENIS”

Yatakta yatan kadınlardan biri de, "Lütfen izin ver Denis" diyor.

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PUTİN'İN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN

Sözcü'de yer alan habere göre; kadının Denis diye seslendiği kişiyle ilgili olarak muhalif Rus medya kuruluşları bu videonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Denis Valeryeviç’e hitaben kaydedildiğini öne sürdü.

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Rus medya kuruluşu Baza, bu videonun Kremlin’de rahatsızlık yarattığını aktarırken, “Bu video sebebiyle videoyu çeken kişinin cepheye gönderilmesi gündemde” iddiasını ortaya attı. Videoyu çeken kişinin bir askeri okulda görev aldığı tahmin ediliyor.

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Rusya putin skandal

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