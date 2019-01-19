Lütfi Elvan: Bugün iftara atanlar DEAŞ'a karşı mücadele etmedi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye’ye iftira atmaya çalışanlar bugüne kadar DEAŞ’a karşı hiçbir şekilde mücadele vermediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'de düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Dernek (MÜSİAD) Şubesi’nin 19’uncu olağan genel kurul toplantısına, Vali Ali İhsan Su, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ve davetlilerle birlikte katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteri ile başlayan genel kurulda ilk olarak söz alan Şube Başkanı Serdal Yıldızgören, son yıllarda Türkiye’de ve yurt dışında yaşanan baş döndürücü trafiği ve değişimleri iyi okumak, analiz etmek gerektiğini belirterek, "2018 yılının ikinci yarısında maruz kaldığımız ekonomik saldırılara rağmen, 2019'un bu ilk günlerinde veriler bize gösteriyor ki, bizler bir ve beraber olduğumuz sürece, devlet ve millet el ele olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ, SAPASAĞLAM BİR ALTYAPIYA SAHİPTİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan ise Türkiye ekonomisinin her türlü saldırıya, fırtınaya, depreme karşı dayanıklı olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Ağustos ayında kurda yaşanan ciddi bir saldırıya rağmen özellikle ekonominin bazı göstergelerinde ciddi bir sıçrama yaşandı. Faiz oranlarında artışlar görüldü Ama bu kısa süreli yaşanan sıkıntının üzerinden süratle başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle ciddi bir iyileşme süreci hızlı bir şekilde başladı. Bugün itibariyle 5-6 ay öncesiyle kıyasladığımızda faiz oranlarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz, kurlarda yine ciddi bir iniş olduğunu görüyoruz. Buradan özetle şunu söylemek istiyorum; geçmişte hafif bir rüzgar esse Türkiye ekonomisi allak bullak oluyordu; artık Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, her türlü fırtınaya, her türlü depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi girişimde bulunursa bulunsun, ekonomimiz sağlam altyapısıyla gücünü koruyacak, biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Bu millet bize devlet verdiği müddetçe çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Güçlü ekonomik yapı nedeni ile Türkiye’ye karşı saldırıların olduğunu ifade eden Elvan, şunları söyledi:

"Siz güçlendikçe sizin düşmanınız da artıyor, size karşı mücadele edenlerin sayısı da artıyor. Bakınız, dünyada yaşanan sıkıntılar, Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılar, ticaret savaşları ve korumacılık eğiliminin her geçen gün artması ve ateş çemberine dönmüş bir komşu bazı ülkelerimiz olmasına rağmen, Türkiye kendi vatanının birliği, bütünlüğü, güvenliği için bugüne kadar her türlü mücadeleyi verdi. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

'BİZ EL BAB’A GİRMEK ZORUNDAYDIK'

Türkiye ekonomisinin halen gücünü ve sağlamlığını koruduğunu kaydeden Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz El Bab’a girmek zorundaydık. Çünkü buradaki terör örgütlerini temizlemek zorundaydık. DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele verdik. Cerablus’ta, El Bab’ta 3 binin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. 'DEAŞ’a karşı mücadele ediyoruz’ diyenler, 'Türkiye, DEAŞ’a öyle veya böyle destek veriyor' diye bizim üzerimize iftira atmaya çalışanlar acaba bugüne kadar DEAŞ’a karşı ne mücadele verdiler? Kaç tane DEAŞ’lıyı, yandaşlarını, aktif üyelerini etkisiz hale getirebildiler? Bir sayı veremeyeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu terör örgütüne yönelik olarak inanılmaz bir mücadele sergilemiş ve 4 bine yakın teröristi etkisiz hale getirmiştir. Yine ülkemizi tehdit eden PKK-PYD terör örgütüne yönelik de mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmüştür ve sürdürmeye devam edecektir."

'BUGÜN TAM 34 ÜLKEYE 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPIYORUZ'

Türkiye’nin 2019’da satın alma gücü itibariyle dünyanın 12’nci büyük ekonomisi konumuna geleceğine işaret eden Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda Türkiye satın alma gücü itibariyle dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi. İnşallah 2019’da satın alma gücü itibariyle dünyanın 12’nci büyük ekonomisi konumuna geleceğiz. 16 yıl önce sadece 8 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyorduk. Bugün tam 34 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracatımız bu 16 yıllık süreçte 10 kat arttı. Güney Amerika ülkeleriyle olan ihracatımız yaklaşık 11 kat arttı. Kuzey Afrika ülkelerine olan ihracatımız yaklaşık 6 kat arttı. Diğer Afrika ülkelerine olan ihracatımız 9,6 kat arttı. Orta Amerika ve Karayipler’e olan ihracatımız 6 kat arttı. Avrupa Birliği ile olan ihracatımız ise yaklaşık 4,5 kat arttı. Türkiye üretiyor, büyüyor, güçleniyor."

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