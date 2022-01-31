Lütfü Türkkan ile Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açılışa katılmıştı! Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesince kentte inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin yanı sıra İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti.
Kasım ayında gerçekleştirdiği Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyine küfreden Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmiş ve bu olayın ardından sessizliğe gömülmüştü.
Türkkan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte açılışa katılması gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikilinin yan yana geldiği fotoğraf karesini paylaşarak tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Şehidimizin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık" ifadelerini kullandı.