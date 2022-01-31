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Lütfü Türkkan ile Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açılışa katılmıştı! Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

31.01.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesine yönelik hakareti nedeniyle İYİ Parti'deki görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'la birlikte Kocaeli'de katıldığı açılış gündem oldu. İkilinin yan yana fotoğrafını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Çok yakışmışlar. Tuz kokmuş artık" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan ile Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açılışa katılmıştı! Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesince kentte inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin yanı sıra İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti.

ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR ETMİŞ, İYİ PARTİ'DEKİ GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI

Kasım ayında gerçekleştirdiği Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyine küfreden Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmiş ve bu olayın ardından sessizliğe gömülmüştü.

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BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERDİ

Türkkan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte açılışa katılması gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikilinin yan yana geldiği fotoğraf karesini paylaşarak tepki gösterdi.

"ÇOK YAKIŞMIŞLAR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Şehidimizin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık" ifadelerini kullandı.

SOYLU


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Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu

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