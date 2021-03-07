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Lyon’da 2. Dünya Savaşı’nda kalma bomba bulundu

07.03.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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Lyon’da 2. Dünya Savaşı’nda kalma bomba bulundu

Fransa’nın Lyon kentinde 2.

Fransa’nın Lyon kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulunurken, bölgedeki 4 bin 500 kişi tahliye edildi.
Fransa’nın Lyon kentinde bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalan bombayı etkisiz halet getirmek için ekipler harekete geçti. Lyon Valiliği, bombanın güvenli bir şekilde etkisiz hale getirilmesi için tedbir amaçlı bölgedeki yaklaşık 4 bin 500 kişiyi tahliye etti. Lyon Belediyesi, tahliye edilen kişileri 5 farklı geçici kabul merkezine yerleştirdi.
4 buçuk saat süren operasyon hakkında açıklama yapan Lyon Valiliği, "Bomba artık bir tehlike arz etmiyor. Ancak operasyon için, güvenlik çemberinin kurulması ve mayın temizleme hizmetlerinin müdahalesi için birkaç bin kişinin tahliyesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Operasyonun başarıyla gerçekleştiğini açıklayan Lyon Belediyesi ise, "Vaise’de birkaç ay önce keşfedilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan bombanın etkisiz hale getirilmesi ve tahliyesi tamamlandı" ifadelerini kullandı. Bombanın imha edilmek üzere Fransa’nın Doğu’sundaki Colmar şehri yakınlarında bir araziye gömülüp patlatılacağı bildirildi.

Yurt inşaatı sırasında bulunmuştu
Yaklaşık 150 kilogram patlayıcıya sahip bomba, Lyon’un 9. Bölgesi Vaise’deki bir öğrenci yurdunun inşaat alanında bulunmuştu. Yerel tarihçilere göre, bomba 26 Mayıs 1944’te, Lyon Alman işgali altındayken bir Amerikan bombardımanı sırasında atıldı.

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