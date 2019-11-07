Maas-Pompeo ortak basın toplantısı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki Almanya'nın birleşmesinde ABD'nin çok önemli rolü olduğunu söyledi.

Maas, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Almanya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Leipzig'te düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı'nın ardından iki Almanya'nın birleştiğine dikkati çeken Maas, ''ABD olmadan iki Almanya'nın birleşmesi mümkün olamazdı'' diyerek teşekkür etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ''NATO'nun beyin ölümünü gerçekleşti'' söylemine katılmadığını ifade eden Maas, NATO'nun Avrupa'nın güvenliğini garanti altına aldığına dikkati çekti.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Maas, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve öyle de kalacağına işaret ederek ''Türkiye NATO'da merkezi öneme sahip bir partner.'' dedi.

- ''NATO, tarihteki en kritik ortaklıklardan biri''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da NATO'nun, tarihteki en kritik ortaklıklardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, "Tüm NATO üye ülkeleri NATO'nun yükünü paylaşmalı." ifadesini kullandı.