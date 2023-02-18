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  4. Macar ekip ‘Kurtaramadık’ demişti! AKUT’tan düzeltme geldi: ‘Ali yaşıyor!’

Macar ekip ‘Kurtaramadık’ demişti! AKUT’tan düzeltme geldi: ‘Ali yaşıyor!’

18.02.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanından ekipler gelmişti. O ekiplerin arasında yer alan Macaristan kurtarma ekibinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Macar ekibin "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı. Onu kurtarmayı başaramadık” paylaşımına AKUT’tan düzeltme geldi. 15 yaşındaki Ali Balcı’nın AKUT Rize gönüllüleri tarafından 48 saat kaldığı 5 katlı bina enkazından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Deprem bölgesinden haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görevli Macaristan kurtarma ekibinin sosyal medyadan "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı. Onu kurtarmayı başaramadık” paylaşımında bulunduğu Ali Balcı’nın (15), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Rize gönüllüleri tarafından 48 saat kaldığı 5 katlı bina enkazından kurtarıldığı ortaya çıktı. Balcı’yı kurtarma anları kameraya yansırken, AKUT Rize ekip lideri Güçlü Alioğlu, “Ülkemize gelip bizlere yardım eden Macar ekibine teşekkür ederiz. Ali yaşıyor; içleri rahat olsun” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden Hatay'da, Gazi Mahallesi’ndeki 10 katlı Gül Apartmanı da yıkıldı. Apartman ve çevresinde ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarına, Macaristan’dan gelen Pest ili kurtarma ekibi de destek verdi. Macar ekip, 11 Şubat'ta sosyal medyadan kurtarma çalışmalarına ait fotoğrafları "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı. Onu kurtarmayı başaramadık. Konuşmadığımız bir şey var çünkü bizi de etkiledi. Sevgili Ali, seni sonsuza kadar unutmayacağız" notu ile paylaşıp, üzüntülerini dile getirdi.

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ASKER, SESİ DUYUNCA AKUT DA KURTARMIŞ

Deprem bölgesinde başka noktalarda da kurtarma çalışmalarında bulunan Macar ekibi, ülkesine dönerken, duygusal paylaşıma ilişkin yeni gelişme yaşandı. Paylaşımda enkaz altında kalarak bacağı ezilen çocuğun Ali Balcı olduğu, Macar ekibin bölgeden ayrılması sonrası piyade komando ekibinin enkazda canlı olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen AKUT Rize gönüllülerince 48 saat kaldığı enkazdan 5 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldığı ortaya çıktı. Anne ve babasının enkazda cansız bedenlerine ulaşılan çocuğun, hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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O ANLAR KAMERADA

Zamanla yarışan ve aralarında askerlerin de yer aldığı ekiplerin, bina enkazını elleriyle temizleyerek beton bloku altında oluşturdukları yaşam koridorundan ulaştıkları Ali Balcı’yı kurtarıp, sedyeyle sağlık görevlilerine teslim ettiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntüde; enkazdan sürünerek sedye üzerinde çıkarılan çocuğa, ekiplerin 'Ali çok iyisin, çok az kaldı. Bitti canım benim. Paşam benim' dediği, Ali'nin ise "Beni bırakmayın" dediği duyuluyor.

Kurtarma anlarını anlatan AKUT Rize ekip lideri Güçlü Alioğlu, "Piyade komandolardan bir arkadaş, bizden bir kişinin sağ olup, ses duyduğunu söyleyerek bizden yardım istedi. Biz de bir ekip gönderdik. Enkaz altında ailesinin yanından biri sıkışmıştı. Tehlikeli bir bölge olduğu için çalışma daha sonrasında yarım bırakılmış. Bir Macar ekibinin orada çalıştığı ve sonra da ayrıldığını öğrendik. Ekibimiz 5 saat çalışmanın neticesinde Ali’yi oradan canlı çıkardı” dedi.

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'ALİ YAŞIYOR, İÇLERİ RAHAT OLSUN'

Ali’nin aile bireylerinin kurtarılamadığını söyleyen Güçlü Alioğlu, "Ali, enkaz altında anne ve babasıylaydı; kendi yaşıyordu, ailesi vefat etmiş. O apartmandan Ali’den hariç 2 kişi daha canlı çıktı. Başkada yaşam bilgisi bize gelmedi. Macar ekibinin Ali için üzgün olduğunu paylaşmış. Çıkardığımız Ali, aslında Macar ekibinin vefat ettiğini düşündüğü Ali Balcı. Sağlıklı bir şekilde çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Biz Macar ekibine teşekkür ederiz; ülkemize gelip bize yardım ettiler. Bir taraftan da Ali yaşıyor; içleri rahat olsun, üzülecek bir şey yok" diye konuştu.

DHA

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Hatay Rize AKUT Arama Kurtarma Derneği akut

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