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Macaristan Başbakanı, Avrupa Parlamentosu ile dalga geçti

13.12.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşım ile Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk iddiaları ile dalga geçti.

Macaristan Başbakanı, Avrupa Parlamentosu ile dalga geçti

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ile AP'nin başkan yardımcılarından Yunan Milletvekili Eva Kaili'nin de içinde bulunduğu yolsuzluk skandalı sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşım ile AP'deki yolsuzluk iddiaları ile dalga geçti.

Orban, ABD’nin 40’ıncı Başkanı Ronald Reagan'ın etrafındaki birçok kişiyle kahkaha attığı ve üzerinde "Ve dediler ki, AP Macaristan'daki yolsuzluktan ciddi endişe duyuyor" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı "Avrupa Parlamentosu'na günaydın" başlığıyla paylaştı.

AP, yolsuzluk, hukukun üstünlüğünün ihlal edilmesi ve kötüye kullanım gibi nedenlerden ötürü AB tarafından Macaristan’a sağlanacak olan fonların dondurulmasını öngören karar tasarısını kabul etmişti. (İHA)

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Macaristan Viktor Orban

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