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Macaristan Cumhurbaşkanından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Macaristan Cumhurbaşkanından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Macaristan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Ader'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ader'in şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye'de dün akşam deprem olduğunu ve birçok vatandaşın kaybettiği haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Macarlar, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını kendi kalplerinde hissediyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyor. Dost Türk halkı, hem kurtarma hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden inşası çalışmalarında Macarların yardımına ve iş birliğine güvenebilir."

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