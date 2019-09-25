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Macaristan'dan düzensiz göçmen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 00:22 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi: - ''Yeniden on ve yüz binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya doğru yola çıkabilir. Bu çok ciddi bir göçmen krizi yaratabilir''

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, yüz binlerce düzensiz göçmenin Avrupa'ya doğru yola çıkabileceğini ve bunun çok ciddi kriz yaratabileceğini söyledi.

Bakondi, Macar kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin düzensiz göçmenleri taşıyan gemileri kabul etme kararının doğru olmadığını, çünkü söz konusu kararın insan kaçakçılarının faaliyetlerinin yoğunlaşmasına neden olacağını iddia etti.

İtalyan hükümetinin aldığı kararın göçmenler tarafından ''davet'' olarak algılanacağını da öne süren Bakondi, ''Yeniden on ve yüz binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya doğru yola çıkabilir. Bu, çok ciddi bir göçmen krizi yaratabilir.'' dedi.

İtalya, Almanya, Fransa ve Malta'nın, 23 Eylül'de düzensiz göçmenler için geçici yeni dağıtım sistemi üzerinde anlaşmaya varması konusunu da değerlendiren Bakondi, düzensiz göçmenlerin AB üyesi ülkeler arasında dağıtılmasını öngören kotaların Macaristan tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti.

- Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Macaristan

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