Macaristan'dan düzensiz göçmen açıklaması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, yüz binlerce düzensiz göçmenin Avrupa'ya doğru yola çıkabileceğini ve bunun çok ciddi kriz yaratabileceğini söyledi.

Bakondi, Macar kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin düzensiz göçmenleri taşıyan gemileri kabul etme kararının doğru olmadığını, çünkü söz konusu kararın insan kaçakçılarının faaliyetlerinin yoğunlaşmasına neden olacağını iddia etti.

İtalyan hükümetinin aldığı kararın göçmenler tarafından ''davet'' olarak algılanacağını da öne süren Bakondi, ''Yeniden on ve yüz binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya doğru yola çıkabilir. Bu, çok ciddi bir göçmen krizi yaratabilir.'' dedi.

İtalya, Almanya, Fransa ve Malta'nın, 23 Eylül'de düzensiz göçmenler için geçici yeni dağıtım sistemi üzerinde anlaşmaya varması konusunu da değerlendiren Bakondi, düzensiz göçmenlerin AB üyesi ülkeler arasında dağıtılmasını öngören kotaların Macaristan tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti.

- Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler