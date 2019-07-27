Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta

SİNOP (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın daveti üzerine Sinop'un Boyabat ilçesine geldi.

Boyabat Belediyesini ziyaret eden Matis'e ilçe hakkında bilgi verildi, Çakıcı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Büyükelçi Matis, burada yaptığı konuşmada, Boyabat'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçede bir Macar su mühendisine ait mezarın bulunduğunu, bundan, Belediye Başkanı Çakıcı'nın kendisine gönderdiği mektupla haberdar olduğunu belirten Matis, şöyle dedi:

"Kesin diyemiyorum ama büyük ihtimalle Albert Ajtai Kovach, Mustafa Kemal Atatürk'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelmiş olabilir. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda Türkler ve Macarlar aynı kaderi paylaşmışlardır ancak bizim Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz olmadığı için ülkemiz topraklarının üçte ikisini kaybederek savaştan büyük kayıpla çıktı. Sayın Belediye Başkanıyla oturup konuştuktan sonra anladım ki Boyabatlılar ortak tarihimize sahip çıkıyorlar."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de Türk ve Macar halklarının 1. Dünya Savaşı'nda ortak bir kaderi paylaştıklarını ifade etti.

Ziyaretinden ötürü Matis'e teşekkür eden Maviş, iki ülke arasında var olan dostluğun Boyabat sayesinde artarak devam etmesini diledi.

Matis ve beraberindeki heyet daha sonra ilçe mezarlığında Macar su mühendisi Albert Ajtai Kovach'a ait olduğu tahmin edilen kabri ziyaret etti.

