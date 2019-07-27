HABER

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

Matis, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın mektubuyla haberdar olduğu Macar su mühendisinin ilçedeki kabrini ziyaret etti

SİNOP (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın daveti üzerine Sinop'un Boyabat ilçesine geldi.

Boyabat Belediyesini ziyaret eden Matis'e ilçe hakkında bilgi verildi, Çakıcı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Büyükelçi Matis, burada yaptığı konuşmada, Boyabat'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçede bir Macar su mühendisine ait mezarın bulunduğunu, bundan, Belediye Başkanı Çakıcı'nın kendisine gönderdiği mektupla haberdar olduğunu belirten Matis, şöyle dedi:

"Kesin diyemiyorum ama büyük ihtimalle Albert Ajtai Kovach, Mustafa Kemal Atatürk'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelmiş olabilir. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda Türkler ve Macarlar aynı kaderi paylaşmışlardır ancak bizim Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz olmadığı için ülkemiz topraklarının üçte ikisini kaybederek savaştan büyük kayıpla çıktı. Sayın Belediye Başkanıyla oturup konuştuktan sonra anladım ki Boyabatlılar ortak tarihimize sahip çıkıyorlar."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de Türk ve Macar halklarının 1. Dünya Savaşı'nda ortak bir kaderi paylaştıklarını ifade etti.

Ziyaretinden ötürü Matis'e teşekkür eden Maviş, iki ülke arasında var olan dostluğun Boyabat sayesinde artarak devam etmesini diledi.

Matis ve beraberindeki heyet daha sonra ilçe mezarlığında Macar su mühendisi Albert Ajtai Kovach'a ait olduğu tahmin edilen kabri ziyaret etti.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Heyelan, mağarayı ortaya çıkardıHeyelan, mağarayı ortaya çıkardı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon’da nikâh şahitliği yaptıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon’da nikâh şahitliği yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyabat ilçesi Büyükelçi Viktor Matis Macaristan sinop

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

Emirhan'ın feci ölümü

Emirhan'ın feci ölümü

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

İstanbul'daki hırsızın kamera görüntüleri şoke etti

Gören inanamadı! Örümcek adam gibi

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.