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Maçka Parkı'ndaki ‘kıyafet’ tartışması davasında karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışması davasında mahkeme, özel güvenlik görevlisi Savaş İlter'e 'Hakaret' suçundan 3 bin 300 lira para cezası verirken Çağla Köse'ye ise ceza vermedi.

Maçka Parkı'ndaki ‘kıyafet’ tartışması davasında karar!

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Çağla Köse esas hakkındaki savunmasında şikayetinin devam ettiğini belirterek “Ben çocukluğumdan beri toplumsal baskı kaynaklı ‘El alem ne der’ baskısıyla, aile baskısına maruz kaldım. Tam ‘Bir birey oldum, özgürüm’ dedim. Bu olay başıma geldi. Medyada bu konu ile ilgili haberler yapıldı, bir dönem intihar etmeyi düşündüm. Ben diğer kişiye hakaret etmedim. ‘Manyak’ kelimesini sadece ağır hakaret altında kullandım" dedi.

Köse’ye ‘Hanımefendi’ şeklinde hitap ettiğini öne süren Savaş İlter ise savunmasında “Kadına ailenin ricasını ilettim, birbirleriyle ters düşmesinler düşüncesine sahiptim. Bana ‘Sanane’ şeklinde konuşarak bağırdı. ‘Beni taciz ediyor’ dedi ve beni insanların baskısına maruz bıraktı. Ben de diğer sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

MAÇKA PARKI'NDAKİ KIYAFET TARTIŞMASI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, Savaş İlter’e “Hakaret" suçundan 3 bin 300 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın sabıkasızlığını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme “Hakaret" suçundan yargılanan müşteki sanık Çağla Köse hakkında ise, Sanık İlter’in kendisine karşı işlemiş olduğu haksız fille tepki olarak işlediğine kanaat getirerek ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyordu. Özel güvenlik görevlisi Savaş İlter'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" diyerek "hakaret" ettiği belirtiliyordu. Güvenlikçi İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Kaynak: DHA


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