MacOS Big Sur bazı eski MacBook Pro modellerini siyah ekranda bıraktı

MacOS Big Sur güncellemesi Apple'ın One More Thing etkinliğinden sonra, 12 Kasım günü yayınlandı. Mac bilgisayarlara daha sade bir tasarım sunan ve önemli değişiklikler getiren güncelleme ile birçok 2013 sonu ve 2014 ortasında çıkan 13 inç MacBook Pro kullanıcıları da yeni güncellemeyi indirmeye ve yüklemeye başladı. Ancak onlar MacOS Big Sur'u yüklerken şoke eden bir sonuçla karşılaştılar.

MACOS BİG SUR GÜNCELLEMESİ MACBOOK PRO'LARDA SORUN YAŞATTI

MacRumors'un aktardığına göre birçok 2013 sonu ve 2014 ortasında çıkan 13 inç MacBook Pro kullanıcısı, MacOS Big Sur ile sorun yaşamaya başladı. Hem de sorun henüz güncellemeyi yüklerken karşılarına çıktı. Apple Destek forumlarında ve Reddit'te de yer alan şikayetlere göre modeller, güncelleme sırasında siyah ekranda takılıp kaldı. NVRAM, SMC, güvenli mod ve internet kurtarma gibi sıfırlama çözümleri de işe yaramadı. Yani bu ekranı atlamanın herhangi bir yolu yoktu.

MACBOOK PRO MACOS BİG SUR SORUNU YAKINDA ÇÖZÜLEBİLİR

2013 sonu ve 2014 ortası 13 inç MacBook Pro'lar Apple'ın MacOS Big Sur desteği verdiği son cihazlar. Apple Destek'e iletilen bu sorunun Apple tarafından yakında çözülmesi bekleniyor. Ancak sorunun neden kaynaklandığı bilinene kadar 13 inç MacBook Pro sahipleri MacOS Big Sur güncellemesini yüklemeyi biraz erteleyebilir.

