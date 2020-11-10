MacOS Big Sur çıkış tarihi sonunda belli oldu!

macOS Big Sur WWDC 2020 etkinliğinde Apple tarafından duyurulmuştu. Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte iOS 14 ve iPadOS 14 de sahne almıştı. Haziran ayında gerçekleştirilen WWDC 2020 sonrası iPhone'lar iOS 14'e ve iPad'ler iPadOS 14'e eylül ayı içerisinde kavuşmuştu. Fakat Mac, MacBook ve Mac Mini kullanıcılarının merakla beklediği macOS Big Sur, aradan geçen sürenin ardından yayınlanmamıştı. Son olarak umutlar, Apple'ın One More Thing etkinliğine kalmıştı. Nitekim Apple, etkinlik sonrası kullanıcılarını sevindirecek tarihi paylaştı.

İŞTE MAC OS BİG SUR'UN ÇIKIŞ TARİHİ

Apple macOS Big Sur çıkış tarihini resmen verdi. Paylaşılan bilgilere göre Apple Silicon M1 işlemcili MacBook bilgisayarlarda da yer alacak macOS Big Sur, 12 Kasım'da indirilmeye sunulacak. Tasarımsal olarak birçok yeniliğe ev sahipliği yapan macOS Big Sur güncellemesi, özelleştirilebilir bir Kontrol Merkezi ve yeni bir bildirim merkezi sunuyor. Bunların dışında macOS Big Sur güncellemesinde birçok yenilik daha bulunuyor. ARM tabanlı M1 işlemcili yeni MacBook Air, Mac Mini ve MacBook Pro ise kutudan MacOS Big Sur güncellemesi yüklenmiş bir şekilde çıkacak.