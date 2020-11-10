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MacOS Big Sur çıkış tarihi sonunda belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 23:10 | Son Güncelleme

Apple macOS Big Sur güncellemesi için One More Thing etkinliği ile birlikte tarih de verdi. Apple'ın paylaştığı bilgilere göre Mac, MacBook ve Mac Mini modellerine yüklenebilecek olan macOS Big Sur, çok yakında yayınlanacak. İşte macOS Big Sur çıkış tarihi!

MacOS Big Sur çıkış tarihi sonunda belli oldu!

macOS Big Sur WWDC 2020 etkinliğinde Apple tarafından duyurulmuştu. Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte iOS 14 ve iPadOS 14 de sahne almıştı. Haziran ayında gerçekleştirilen WWDC 2020 sonrası iPhone'lar iOS 14'e ve iPad'ler iPadOS 14'e eylül ayı içerisinde kavuşmuştu. Fakat Mac, MacBook ve Mac Mini kullanıcılarının merakla beklediği macOS Big Sur, aradan geçen sürenin ardından yayınlanmamıştı. Son olarak umutlar, Apple'ın One More Thing etkinliğine kalmıştı. Nitekim Apple, etkinlik sonrası kullanıcılarını sevindirecek tarihi paylaştı.

İŞTE MAC OS BİG SUR'UN ÇIKIŞ TARİHİ

Apple macOS Big Sur çıkış tarihini resmen verdi. Paylaşılan bilgilere göre Apple Silicon M1 işlemcili MacBook bilgisayarlarda da yer alacak macOS Big Sur, 12 Kasım'da indirilmeye sunulacak. Tasarımsal olarak birçok yeniliğe ev sahipliği yapan macOS Big Sur güncellemesi, özelleştirilebilir bir Kontrol Merkezi ve yeni bir bildirim merkezi sunuyor. Bunların dışında macOS Big Sur güncellemesinde birçok yenilik daha bulunuyor. ARM tabanlı M1 işlemcili yeni MacBook Air, Mac Mini ve MacBook Pro ise kutudan MacOS Big Sur güncellemesi yüklenmiş bir şekilde çıkacak.

MacOS Big Sur çıkış tarihi

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MACOS BİG SUR GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER

  • 2015 ve daha yeni MacBook modelleri
  • 2013 ve daha yeni MacBook Air modelleri
  • 2013 sonu ve daha yeni MacBook Pro modelleri
  • 2014 ve daha yeni iMac modelleri
  • 2017 ve daha yeni iMac Pro modelleri
  • 2014 ve daha yeni Mac Mini modelleri
  • 2013 ve daha yeni Mac Pro modelleri
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