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  4. Macron'dan Erdoğan açıklaması: Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız

Macron'dan Erdoğan açıklaması: Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız

10.06.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir ayrılıkları olsa da konuşmaları ve buna devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Macron'dan Erdoğan açıklaması: Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi kapsamında kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme yapmayı istediğini aktararak, "Bu iyi bir şey. Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var." dedi.

"FİKİR AYRILIKLARI OLSA DA BİRBİRİMİZLE KONUŞMALIYIZ"

Erdoğan ile derin fikir ayrılıklarının olduğunu dile getiren Macron, "Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız ve konuşmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'A İSLAM DİNİNİ HEDEF ALMADIĞIMI ANLATACAĞIM"

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Fransa'nın "radikal İslamcılık" mücadelesini görüşmek istediğini kaydetti.

Erdoğan'a "radikal İslamcılıkla" mücadelenin hiçbir şekilde İslam dinini hedef almadığını anlatacağını ifade eden Macron, Erdoğan ile yapılabilecek iş birliği alanlarını da konuşacağını söyledi.

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Macron, insan ve gazetecilerin haklarına ilişkin konularda ve ikili ilişkilerde her zaman açık olduğunu, baş başa görüşmelerde açık şekilde konuştuğu için kamuoyuna karşı da bunu yaptığını aktardı. (AA)

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Fransa Recep Tayyip Erdoğan

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