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Macron'un 'Cezayir' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez bir hakaret

03.10.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye yönelik yaptığı açıklamaları kınadı ve bunu, Fransız sömürgeciliği sırasında öldürülen 5 milyondan fazla direnişçinin anısına "kabul edilemez bir hakaret" olarak nitelendirdi.

Macron'un 'Cezayir' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez bir hakaret

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan ve devlet televizyonunda yayınlanan yazılı açıklamada, "Macron'un açıklamaları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Macron'un ülkeye yönelik açıklamaları kınandı.

Fransa'nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış bir soykırım olduğu belirtilen açıklamada, Macron'a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkat çekildi.

PARİS BÜYÜKELÇİSİ GERİ ÇAĞRILDI

Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesini kesinlikle reddettiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedildi.

"FRANSIZ KOLONİZASYONUNDAN ÖNCE BİR CEZAYİR ULUSU VAR MIYDI?"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçlamış, "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullanmıştı.

Cezayir, dün Paris'teki büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırdığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Fransa
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