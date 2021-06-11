Macron'a tokat atan 'Orta Çağ savaş sanatları meraklısı' saldırgan 4 ay hapis yatacak

Macron, Fransa'nın güneydoğusundaki Tain-l'Hermitage kasabasında yaptığı ziyaretlerin ardından kalabalığa yaklaştığı sırada Damien Tarel'in saldırısına uğramıştı.

Olayın görüntüsünü çeken ikinci şüpheli ise yasadışı silah bulundurmakla suçlanıyor.

Kamu görevlisine saldırmaktan 18 ay hapsi istenen Tarel'in 4 ay hapis yatacağı duyuruldu. Başka bir suç işlemesi durumunda geri kalan 14 aylık hapis cezası da uygulanacak.

Aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu ve "Sarı Yelekliler" hareketine yakın olduğu mahkemede aktarılan Tarel, Macron'a "anlık dürtüyle" tokat attığını savundu. Savcılık ise bunun "kasıtlı bir şiddet eylemi" olduğunu söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Tarel, Valence kentindeki mahkemeye çıkarılırken de Macron'a tokat attığı sırada üstünde bulunan yeşil tişörtü giydi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir ziyareti sırasında tokat atan ve kendisini "Orta Çağ savaş sanatları meraklısı" olarak tanımlayan 28 yaşındaki Damien Tarel adlı saldırgana 18 ay hapis cezası verildi. Cezanın 14 ayı ertelendi.

Macron'a tokat atan Tarel, 11. veya 12. yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

Tarel'in kişisel Instagram hesabında da "Tarihi Avrupa savaş sanatları meraklısı" olduğu yazıyor ve kılıç-kalkan simgeleri yer alıyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1402279257011757056?s=20

Mahkemedeki ifadesinde Tarel, tokatla saldırmayı planlamadığını, yumurta ya da pasta fırlatmayı düşündüğünü savundu.

Macron ise saldırgan hakkında bireysel olarak yasal bir adım atmayacağını belirtti.

Başbakan Castex: Demokrasiye yönelik bir saldırı

Macron'un saldırıya uğraması, Fransız siyasetinin farklı kesimleri tarafından kınandı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, olayın demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Castex, "siyasi tartışmanın ve anlaşmazlıkların hiçbir zaman şiddet, sözlü saldırı ve hatta fiziksel saldırı halini alamayacağını" kaydetti.

Fransa'da solun önde gelen isimlerinden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon da Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Macron ile dayanışma mesajı paylaştı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine le Pen de olayı kınayarak, "Demokratik tartışma keskin olabilir, ancak fiziksel şiddet asla hoş görülemez" ifadelerini kullandı.

