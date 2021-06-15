Madde bağımlısı kadının inanılmaz dönüşümü: Üniversiteden derece ile mezun oldum

17 suçtan hüküm giyen, evsiz ve madde bağımlısı kadın, hayatına açtığı yeni sayfa ve değişimi ile dikkat çekiyor.

ABD'nin Washington eyaletinde aynı zamanda uyuşturucu ticareti de yapan bağımlı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ginny, annesinin onu altı yaşında esrarla ve 12 yaşında da başka bir uyuşturucu madde ile tanıştırdığını söyledi.

TECAVÜZE UĞRADI, 20'DEN FAZLA KEZ TUTUKLANDI

Uyuşturucu alışkanlığı yüzünden 20'den fazla kez tutuklandığını söyleyen 48 yaşındaki Ginny Burton 2012 yılında cezaevine girdiğinde yeni kararlar aldığını söyledi. 14 yaşında esrar içiyordu ve üç yıl sonra annesinin alıcılarından biri tarafından tecavüze uğradıktan sonra intihara teşebbüs etti. Ginny 23 yaşına geldiğinde iki çocuk doğurduğunu, tacizci bir ilişki içinde olduğunu ve eroin bağımlısı haline geldiğini söyledi.

''ÜNİVERSİTEDEN DERECE İLE MEZUN OLDUM''

Ginny yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: Polis arabasına bindiğim an bir karar verdim. Her şey burada bitecek dedim. Defalarca kendimden ödün verdim. Tutuklandığım için çok minnettardım çünkü bunun bana hayatımı değiştirme fırsatı vereceğini biliyordum. Bağımlılığım yüzünden iki çocuğum da elimden alındı. Cezaevinde geçirdiğim süre içinde zor bir tedavi sürecine girdim. Mahkeme kararıyla uyuşturucu programını tamamladıktan sonra, South Seattle College'da ders almaya başladım. Okula tekrar döndüm. Geçen yıllar içinde Washington Üniversitesi'nden derece ile mezun oldum. Sonbaharda Kamu Politikası üzerine Yüksek Lisans yapacağım.

Burton, her şeyi alt ettiğini biliyor ve başkalarına da bunun mümkün olduğunu göstermek istiyor.

