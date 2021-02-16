Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor! İçindeki magnezyum ile depresyonu bile önlüyor

Doğru beslenme kuralları; sağlıklı bir yaşam için olduğu kadar, insan psikolojisi için de vazgeçilmez bir değer taşıyor. Uzm. Psikolog Sinem Büşra Bekçi, “Mineral ve magnezyum yönünden zengin içerikleriyle sağlıklı bir yaşama sayısız katkılar sunan maden suları, insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkiler yapıyor” dedi.

Her yaştan bireyin; fizyolojik sağlığını koruyabilmesi kadar, psikolojik sağlığını da koruyabilmesi için doğru beslenme kurallarına uygun bir yaşamı tercih etmesi büyük önem taşıyor. Özellikle vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi ve yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan mineral ve vitamin gibi temel elementler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak öne çıkıyor.

Enerji sağlayan birçok mekanizmada düzenleyici bir görev üstlenen minerallerin biyolojik sağlık için taşıdığı kritik role benzer şekilde, olumlu bir psikoloji için de oldukça gerekli olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Sinem Büşra Bekçi, “Bilim insanlarının minerallerin bilişsel performans, öznel ruh hali ve enerji düzeyindeki etkilerini incelediği bir çalışmada, mineral desteği alan katılımcıların daha fazla fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa sahip olduğu tespiti ortaya kondu. Benzer bir şekilde magnezyumun da ruh halini düzenleyen bir nörotransmiter olan serotoninin yeterli seviyede salgılanmasına destek sağladığı yapılan araştırmalarla kanıtlandı” diye konuştu.