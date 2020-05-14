Madonna ve Lady Gaga'ya siber saldırı şoku!

Siber saldırı tehlikesi git gide büyüyor. Bilgi güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle hacker'lar ile mücadele etmek zorunda kalan insanlar arasında zaman zaman ünlü isimler de yer alıyor. Bu kervana son olarak Madonna ve Lady Gaga gibi isimler katıldı.

MADONNA VE LADY GAGA'YI HACK'LEDİLER

Madonna, Lady Gaga, Mariah Carey, Christina Aguilera, Nicki Minaj ve Bruce Springsteen gibi ünlüler, siber saldırı şoku yaşadı. Ünlü isimlerin çalıştığı hukuk firması Grubman Shire Meiselas & Sacks, siber korsanların hedefi oldu. Saldırı sonucu ünlülerin sözleşmeleri, gizlilik anlaşmaları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve özel yazışmaları dahi hacker'lar tarafından çalındı. Hacker'lar saldırının hemen ardından ise harekete geçti.

SALDIRI DARK WEB'TE KANITLANDI

Hacker'lar, saldırının gerçek olduğunu kanıtlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Onlar dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Madame X Turnesi sözleşmesini geçtiğimiz hafta sonu dark web'te yayınladılar. Böylece saldırının gerçek olduğunu tüm dünyaya kanıtladılar. Saldırının hedefi olan Grubman Shire Meiselas & Sacks ise konu hakkında bir açıklama yaptı.