Madonna ve Lady Gaga'ya siber saldırı şoku!

Siber saldırı tehlikesi git gide büyüyor. Bilgi güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle hacker'lar ile mücadele etmek zorunda kalan insanlar arasında zaman zaman ünlü isimler de yer alıyor. Bu kervana son olarak Madonna ve Lady Gaga gibi isimler katıldı.
Madonna, Lady Gaga, Mariah Carey, Christina Aguilera, Nicki Minaj ve Bruce Springsteen gibi ünlüler, siber saldırı şoku yaşadı. Ünlü isimlerin çalıştığı hukuk firması Grubman Shire Meiselas & Sacks, siber korsanların hedefi oldu. Saldırı sonucu ünlülerin sözleşmeleri, gizlilik anlaşmaları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve özel yazışmaları dahi hacker'lar tarafından çalındı. Hacker'lar saldırının hemen ardından ise harekete geçti.
Hacker'lar, saldırının gerçek olduğunu kanıtlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Onlar dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Madame X Turnesi sözleşmesini geçtiğimiz hafta sonu dark web'te yayınladılar. Böylece saldırının gerçek olduğunu tüm dünyaya kanıtladılar. Saldırının hedefi olan Grubman Shire Meiselas & Sacks ise konu hakkında bir açıklama yaptı.
Hukuk şirketi yaptığı açıklamada, Siber saldırı mağduru olduklarını doğruladı. Müvekkillerine ve çalışanlarına bilgi verdiğini söyleyen şirket açıklamasında 'Bu alanda çalışan dünyanın en iyi uzmanlarını işe aldık ve bu konunun üstesinden gelmek için günün her saatinde çalışıyoruz' ifadelerine yer verdi. Onlara göre Hacker'ların istediği fidyeden başka bir şey değil.
Grubman Shire Meiselas & Sacks, ünlü isimlerin etkilendiği siber saldırının, bir fidye saldırısı olduğunu belirtti. Fakat hacker'ların ne talep ettiği ise henüz belli değil. Saldırıda adı geçen ünlü isimler ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
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