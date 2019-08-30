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Maduro açıkladı: Görüşmeler tekrar başlayabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2019 04:28 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasının ardından, ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bu yaptırımı desteklemesi nedeniyle muhalefetle yapılan fakat askıya alınan görüşmelerin tekrar başlayabileceğini açıkladı.

Maduro açıkladı: Görüşmeler tekrar başlayabilir

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Çin resmi ajansı Xinhua'ya açıklamalarda bulundu.

Maduro, muhalefetle Norveç'in ara buluculuğunda yürütülen ancak askıya alınan görüşmelere ilişkin, "Norveç hükümetiyle temas kurduk, birçok toplantı yapıldı ve Venezuela muhalefeti temsilcileriyle de tekrar temas kurduk." dedi.

'BARIŞ İÇİN KALICI BİR MÜZAKERE MASASI KURULMASI TEKLİFİNDE BULUNDUM'

Barbados'ta yürütülen görüşmeler hakkında yakında iyi haberlerin çıkacağına işaret eden Maduro, "Ben görüşmelerin sürekli hale gelmesi, her türlü zorluğun, fırtınanın üzerinden gelecek ve barış için kalıcı bir müzakere masası kurulması adına teklifte bulundum." ifadesini kullandı.

VENEZUELA'NIN ABD'DEKİ MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla ağustos ayının başlarında yayımlanan kararnameyle Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadesine yer verilmişti.

Venezuela'nın ABD'deki bütün mal varlıklarının dondurulmasının ardından Guaido, yaptığı açıklamada Maduro hükümetine karşı uygulanan yaptırımları savunmuş ve bu yaptırımların "Venezuelalıları korumayı" amaçladığını ileri sürmüştü.

Maduro ise muhalefetin yaptırımları desteklemesi nedeniyle, Norveç'in ara buluculuğunda Barbados'ta muhalefet ile yürütülen görüşmelere hükümet temsilcilerinin katılmayacağını açıklamıştı.

Uzun süredir büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da, hükümet ve muhalefet geçen ay Norveç'in ara buluculuğunda Barbados'ta görüşmelere başlamıştı. (AA)

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Venezuela Maduro muhalefet görüşme

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